В Пекине прокомментировали заявление Зеленского о нежелании помогать Украине

МИД КНР: Пекин твердо стоит на стороне диалога и мира в украинском вопросе
24 октября 2025 в 14:45
По словам дипломата, международное сообщество является свидетелем усилий Китая

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство Китая последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинской ситуации. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин отказывается поддерживать Киев.

«Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров», — сказал Го Цзякунь. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что мировое сообщество наблюдает за предпринимаемыми Китаем мерами.

Ранее Зеленский отметил, что Китай не проявляет интереса к оказанию поддержки Украине и не желает поражения России. По словам украинского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин уже сообщил ему о нежелании Пекина поставлять вооружение Киеву. Президент Украины также добавил, что у него нет постоянного диалога с китайским лидером, пишет 360.ru.

