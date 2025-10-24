В Пекине прокомментировали заявление Зеленского о нежелании помогать Украине

По словам дипломата, международное сообщество является свидетелем усилий Китая Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство Китая последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинской ситуации. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин отказывается поддерживать Киев.

«Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров», — сказал Го Цзякунь. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что мировое сообщество наблюдает за предпринимаемыми Китаем мерами.