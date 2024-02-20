Свердловчанка сдала своего 19-летнего внука в полицию из-за 25 тысяч рублей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 15 февраля 59-летняя женщина написала заявление на своего 19-летнего внука, укравшего у нее 25 тысяч рублей. Против молодого человека возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД России «Каменск-Уральский».
«Внук приходил в гости к бабушке, дожидался, когда она отлучится из дома, а затем забирал деньги из шкафа. Сначала были похищены 10 тысяч рублей. В следующий визит еще 15 тысяч», — пишет сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка обнаружила пропажу, попросив отдать деньги. Внук пообещал вернуть похищенное, но слово не сдержал. После чего женщина обратилась в полицию.
Теперь в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Известно, что молодой человек тратил украденные деньги на оплату онлайн-игр.
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