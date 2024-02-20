20 февраля 2024

Свердловчанка сдала своего 19-летнего внука в полицию из-за 25 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Против 19-летнего парня возбуждено уголовное дело Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 15 февраля 59-летняя женщина написала заявление на своего 19-летнего внука, укравшего у нее 25 тысяч рублей. Против молодого человека возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД России «Каменск-Уральский».

«Внук приходил в гости к бабушке, дожидался, когда она отлучится из дома, а затем забирал деньги из шкафа. Сначала были похищены 10 тысяч рублей. В следующий визит еще 15 тысяч», — пишет сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка обнаружила пропажу, попросив отдать деньги. Внук пообещал вернуть похищенное, но слово не сдержал. После чего женщина обратилась в полицию.

Теперь в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Известно, что молодой человек тратил украденные деньги на оплату онлайн-игр.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 15 февраля 59-летняя женщина написала заявление на своего 19-летнего внука, укравшего у нее 25 тысяч рублей. Против молодого человека возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД России «Каменск-Уральский». «Внук приходил в гости к бабушке, дожидался, когда она отлучится из дома, а затем забирал деньги из шкафа. Сначала были похищены 10 тысяч рублей. В следующий визит еще 15 тысяч», — пишет сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». Пенсионерка обнаружила пропажу, попросив отдать деньги. Внук пообещал вернуть похищенное, но слово не сдержал. После чего женщина обратилась в полицию. Теперь в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Известно, что молодой человек тратил украденные деньги на оплату онлайн-игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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