Заместители Шумкова будут отвечать за работу объектов ЖКХ в аномальные морозы

Заместители губернатора Курганской области Станислав Носков и Константин Малышев будут контролировать работу объектов ЖКХ и энергетики в аномальные морозы. Для этого по поручению главы Вадима Шумкова создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На период аномальных морозов по поручению губернатора создан региональный штаб, координировать работу которого будут заместители губернатора Станислав Носков и Константин Малышев. Также штабы рекомендовано создать главам муниципальных образований в городах Кургане и Шадринске и во всех округах, чтобы незамедлительно принимать меры в случае экстренных ситуаций, координировать службы и оказывать помощь гражданам», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать меры безопасности в морозы.
Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области. Из-за резкого похолодания в Шадринске был усилен контроль за особо важными объектами социальной инфраструктуры, заявлял глава города Антон Мокан. В регионе из-за аномальных морозов введен желтый уровень опасности.
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