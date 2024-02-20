Заместители Шумкова будут отвечать за работу объектов ЖКХ в аномальные морозы

21 февраля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Носкова (на фото) и Малышева назначили контролировать работу оперштаба в морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместители губернатора Курганской области Станислав Носков и Константин Малышев будут контролировать работу объектов ЖКХ и энергетики в аномальные морозы. Для этого по поручению главы Вадима Шумкова создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На период аномальных морозов по поручению губернатора создан региональный штаб, координировать работу которого будут заместители губернатора Станислав Носков и Константин Малышев. Также штабы рекомендовано создать главам муниципальных образований в городах Кургане и Шадринске и во всех округах, чтобы незамедлительно принимать меры в случае экстренных ситуаций, координировать службы и оказывать помощь гражданам», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать меры безопасности в морозы. Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области. Из-за резкого похолодания в Шадринске был усилен контроль за особо важными объектами социальной инфраструктуры, заявлял глава города Антон Мокан. В регионе из-за аномальных морозов введен желтый уровень опасности.

Заместители губернатора Курганской области Станислав Носков и Константин Малышев будут контролировать работу объектов ЖКХ и энергетики в аномальные морозы. Для этого по поручению главы Вадима Шумкова создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На период аномальных морозов по поручению губернатора создан региональный штаб, координировать работу которого будут заместители губернатора Станислав Носков и Константин Малышев. Также штабы рекомендовано создать главам муниципальных образований в городах Кургане и Шадринске и во всех округах, чтобы незамедлительно принимать меры в случае экстренных ситуаций, координировать службы и оказывать помощь гражданам», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать меры безопасности в морозы. Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области. Из-за резкого похолодания в Шадринске был усилен контроль за особо важными объектами социальной инфраструктуры, заявлял глава города Антон Мокан. В регионе из-за аномальных морозов введен желтый уровень опасности.