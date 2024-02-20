20 февраля 2024

Заместители Шумкова будут отвечать за работу объектов ЖКХ в аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , носков станислав
Замгубернатора Носкова (на фото) и Малышева назначили контролировать работу оперштаба в морозы Фото:

Заместители губернатора Курганской области Станислав Носков и Константин Малышев будут контролировать работу объектов ЖКХ и энергетики в аномальные морозы. Для этого по поручению главы Вадима Шумкова создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На период аномальных морозов по поручению губернатора создан региональный штаб, координировать работу которого будут заместители губернатора Станислав Носков и Константин Малышев. Также штабы рекомендовано создать главам муниципальных образований в городах Кургане и Шадринске и во всех округах, чтобы незамедлительно принимать меры в случае экстренных ситуаций, координировать службы и оказывать помощь гражданам», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать меры безопасности в морозы.

Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области. Из-за резкого похолодания в Шадринске был усилен контроль за особо важными объектами социальной инфраструктуры, заявлял глава города Антон Мокан. В регионе из-за аномальных морозов введен желтый уровень опасности.

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Заместители губернатора Курганской области Станислав Носков и Константин Малышев будут контролировать работу объектов ЖКХ и энергетики в аномальные морозы. Для этого по поручению главы Вадима Шумкова создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На период аномальных морозов по поручению губернатора создан региональный штаб, координировать работу которого будут заместители губернатора Станислав Носков и Константин Малышев. Также штабы рекомендовано создать главам муниципальных образований в городах Кургане и Шадринске и во всех округах, чтобы незамедлительно принимать меры в случае экстренных ситуаций, координировать службы и оказывать помощь гражданам», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Глава региона Вадим Шумков призвал жителей соблюдать меры безопасности в морозы. Ранее URA.RU писало, что коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области. Из-за резкого похолодания в Шадринске был усилен контроль за особо важными объектами социальной инфраструктуры, заявлял глава города Антон Мокан. В регионе из-за аномальных морозов введен желтый уровень опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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