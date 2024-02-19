19 февраля 2024

В Курганской области из-за морозов ввели желтый уровень опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, зима, холод, похолодание, морозы
В регионе ожидаются аномальные морозы Фото:

Представители правительства Курганской области предупредили жителей региона, что возникшие аномальные морозы и гололед соответствуют желтому уровню опасности. Данная информация размещена в teelgram-канале областного правительства.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 24 февраля по области ожидается аномально холодная погода, с ночными температурами до минус 35 градусов. На дорогах — гололед. Критерии данных погодных условий соответствуют желтому уровню опасности по метеорологическим явлениям», — указано в сообщении.

Желтый уровень опасности объявляют тогда, когда погодные условия потенциально опасны. Власти рекомендовали курганцам не ездить на дальние расстояния, а если не получится, то взять с собой теплую одежду и соблюдать скоростной режим. Также представители правительства посоветовали отказаться от алкоголя и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее синоптики сообщали, что в регионе 21 и 22 февраля может похолодать до -36 градусов. Из-за морозов в Лебяжьевском округе были отменены занятия у учащихся начальных классов.

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Представители правительства Курганской области предупредили жителей региона, что возникшие аномальные морозы и гололед соответствуют желтому уровню опасности. Данная информация размещена в teelgram-канале областного правительства. «По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 24 февраля по области ожидается аномально холодная погода, с ночными температурами до минус 35 градусов. На дорогах — гололед. Критерии данных погодных условий соответствуют желтому уровню опасности по метеорологическим явлениям», — указано в сообщении. Желтый уровень опасности объявляют тогда, когда погодные условия потенциально опасны. Власти рекомендовали курганцам не ездить на дальние расстояния, а если не получится, то взять с собой теплую одежду и соблюдать скоростной режим. Также представители правительства посоветовали отказаться от алкоголя и соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее синоптики сообщали, что в регионе 21 и 22 февраля может похолодать до -36 градусов. Из-за морозов в Лебяжьевском округе были отменены занятия у учащихся начальных классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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