В Курганской области из-за морозов ввели желтый уровень опасности

Представители правительства Курганской области предупредили жителей региона, что возникшие аномальные морозы и гололед соответствуют желтому уровню опасности. Данная информация размещена в teelgram-канале областного правительства.
«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 24 февраля по области ожидается аномально холодная погода, с ночными температурами до минус 35 градусов. На дорогах — гололед. Критерии данных погодных условий соответствуют желтому уровню опасности по метеорологическим явлениям», — указано в сообщении.
Желтый уровень опасности объявляют тогда, когда погодные условия потенциально опасны. Власти рекомендовали курганцам не ездить на дальние расстояния, а если не получится, то взять с собой теплую одежду и соблюдать скоростной режим. Также представители правительства посоветовали отказаться от алкоголя и соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее синоптики сообщали, что в регионе 21 и 22 февраля может похолодать до -36 градусов. Из-за морозов в Лебяжьевском округе были отменены занятия у учащихся начальных классов.
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