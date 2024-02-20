Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области

В городе на случай ЧП дежурят аварийные бригады
В Шадринске (Курганская область) из-за холодов усилили контроль особо-важными объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Антон Мокан.
«Мы усилили контроль за объектами коммунальной инфраструктуры. Действует муниципальный штаб, дежурят аварийные бригады», — написал Антон Мокан в своем telegram-канале. Он призвал население соблюдать правила противопожарной безопасности, следить за печами и газовым оборудованием и не перегружать проводку.
В области из-за морозов ввели желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до 35 градусов ниже нуля.
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