Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за непогоды в Курганской области

В Шадринске из-за морозов усилили контроль за объектами ЖКХ и энергетики
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
В городе на случай ЧП дежурят аварийные бригады Фото:

В Шадринске (Курганская область) из-за холодов усилили контроль особо-важными объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Антон Мокан.

«Мы усилили контроль за объектами коммунальной инфраструктуры. Действует муниципальный штаб, дежурят аварийные бригады», — написал Антон Мокан в своем telegram-канале. Он призвал население соблюдать правила противопожарной безопасности, следить за печами и газовым оборудованием и не перегружать проводку.

В области из-за морозов ввели желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до 35 градусов ниже нуля.

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В Шадринске (Курганская область) из-за холодов усилили контроль особо-важными объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Антон Мокан. «Мы усилили контроль за объектами коммунальной инфраструктуры. Действует муниципальный штаб, дежурят аварийные бригады», — написал Антон Мокан в своем telegram-канале. Он призвал население соблюдать правила противопожарной безопасности, следить за печами и газовым оборудованием и не перегружать проводку. В области из-за морозов ввели желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до 35 градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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