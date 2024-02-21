В Челябинске вдвое вырос спрос на аренду спецтехники

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Монтаж новогодних ёлок. Ханты-Мансийск, подъемник, монтаж
Самой востребованной в Челябинске оказалась аренда подъемной спецтехники Фото:

В Челябинске спрос на аренду спецтехники увеличился на 58% за год. Самой востребованной стала подъемная техника, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Спецтехника».

«В среднем за год предложение по аренде спецтехники выросло на 6%, а спрос — на 58%. Количество объявлений по аренде подъемной техники в 2023 году выросло на 53%, а спрос на 74%», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Подъемная техника занимает 25% от всех предложений на рынке. Доля спроса при этом составила 32% со ставкой за час работы — 1800 рублей. Второй стала дорожно-строительная техника с долей спроса в 19% и стоимостью 2 500 рублей в час. Притом рост спроса составил 96%.

На третьем месте по востребованности коммунальная техника с долей спроса в 6% и стоимостью 1 200 рублей в час. Популярность таких объявлений выросла за год на 106%. Спрос на грузовой транспорт увеличился на 67% и составил от общего числа спецтехники 13%. Стоимость аренды при этом составила 1 800 рублей. Погрузочная техника заняла только 5% от общего числа востребованной спецтехники. Спрос на погрузку при стоимости в две тысячи рублей за час увеличился на 40%.

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В Челябинске спрос на аренду спецтехники увеличился на 58% за год. Самой востребованной стала подъемная техника, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Спецтехника». «В среднем за год предложение по аренде спецтехники выросло на 6%, а спрос — на 58%. Количество объявлений по аренде подъемной техники в 2023 году выросло на 53%, а спрос на 74%», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Подъемная техника занимает 25% от всех предложений на рынке. Доля спроса при этом составила 32% со ставкой за час работы — 1800 рублей. Второй стала дорожно-строительная техника с долей спроса в 19% и стоимостью 2 500 рублей в час. Притом рост спроса составил 96%. На третьем месте по востребованности коммунальная техника с долей спроса в 6% и стоимостью 1 200 рублей в час. Популярность таких объявлений выросла за год на 106%. Спрос на грузовой транспорт увеличился на 67% и составил от общего числа спецтехники 13%. Стоимость аренды при этом составила 1 800 рублей. Погрузочная техника заняла только 5% от общего числа востребованной спецтехники. Спрос на погрузку при стоимости в две тысячи рублей за час увеличился на 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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