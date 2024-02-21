Путин поприветствовал визит президента Киргизии в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин (на фото) поблагодарил Жапарова за внимание, уделенное развитию русского языка Фото:

Россия рада приветствовать в стране президента Киргизии Садыра Жапарова. Об заявил глава РФ Владимир Путин.

«Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России», — сказал Путин на встрече с Жапаровым. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент также поблагодарил его за внимание, уделенное развитию русского языка, а также напомнил про совместное открытие школы.

Путин 21 февраля начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия рада приветствовать в стране президента Киргизии Садыра Жапарова. Об заявил глава РФ Владимир Путин. «Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России», — сказал Путин на встрече с Жапаровым. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент также поблагодарил его за внимание, уделенное развитию русского языка, а также напомнил про совместное открытие школы. Путин 21 февраля начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...