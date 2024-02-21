Путин поприветствовал визит президента Киргизии в Россию

Россия рада приветствовать в стране президента Киргизии Садыра Жапарова. Об заявил глава РФ Владимир Путин.
«Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России», — сказал Путин на встрече с Жапаровым. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент также поблагодарил его за внимание, уделенное развитию русского языка, а также напомнил про совместное открытие школы.
Путин 21 февраля начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.
Россия рада приветствовать в стране президента Киргизии Садыра Жапарова. Об заявил глава РФ Владимир Путин. «Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России», — сказал Путин на встрече с Жапаровым. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент также поблагодарил его за внимание, уделенное развитию русского языка, а также напомнил про совместное открытие школы. Путин 21 февраля начал встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества.