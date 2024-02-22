В меню президентов после открытия «Игр будущего» вошли тартар, судак и вино

Президенты, посетившие «Игры будущего», отправились на совместный ужин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии после церемонии открытия «Игр будущего» отправились на ужин. В меню указаны тартар из форели, судак и два сорта российского вина. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Тартар из форели с крабом и авокадо, кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, шербет из черноплодной рябины, судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой голень ягненка с овощами, яблочный пирог с ванильным мороженым, ассорти татарских сладостей», — передает telegram-канал «Пул Первого» содержание меню. Также лидерам стран предложили два сорта российского вина.

Президент России Владимир Путин 21 февраля участвует в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. В своей речи он назвал «Игры будущего» «даром России мировой спортивной семье». На соревнованиях примут участие около двух тысяч человек из 107 стран. Мероприятие объединило в себе классический спорт и киберспорт.