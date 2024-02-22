Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего». Фото

В меню президентов после открытия «Игр будущего» вошли тартар, судак и вино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный бар Невинные люди. Екатеринбург, блюдо, говядина, бифштекс, стейк, ресторан, еда, мясо, подача, жаркое
Президенты, посетившие «Игры будущего», отправились на совместный ужин Фото:

Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии после церемонии открытия «Игр будущего» отправились на ужин. В меню указаны тартар из форели, судак и два сорта российского вина. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Тартар из форели с крабом и авокадо, кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, шербет из черноплодной рябины, судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой голень ягненка с овощами, яблочный пирог с ванильным мороженым, ассорти татарских сладостей», — передает telegram-канал «Пул Первого» содержание меню. Также лидерам стран предложили два сорта российского вина.

Президент России Владимир Путин 21 февраля участвует в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. В своей речи он назвал «Игры будущего» «даром России мировой спортивной семье». На соревнованиях примут участие около двух тысяч человек из 107 стран. Мероприятие объединило в себе классический спорт и киберспорт.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии после церемонии открытия «Игр будущего» отправились на ужин. В меню указаны тартар из форели, судак и два сорта российского вина. Информация об этом появилась в соцсетях. «Тартар из форели с крабом и авокадо, кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, шербет из черноплодной рябины, судак с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой голень ягненка с овощами, яблочный пирог с ванильным мороженым, ассорти татарских сладостей», — передает telegram-канал «Пул Первого» содержание меню. Также лидерам стран предложили два сорта российского вина. Президент России Владимир Путин 21 февраля участвует в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. В своей речи он назвал «Игры будущего» «даром России мировой спортивной семье». На соревнованиях примут участие около двух тысяч человек из 107 стран. Мероприятие объединило в себе классический спорт и киберспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...