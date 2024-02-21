Путин: «Игры будущего» — это дар России мировой спортивной семье

21 февраля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на открытии «Игр будущего» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поприветствовал собравшихся на открытии международных соревнований «Игры будущего». Глава государства в ходе своего выступления отметил инновационный формат открывающегося турнира и назвал соревнования даром России моровой спортивной семье. «Уважаемые участники турнира, уважаемые зарубежные гости и главы делегаций, дамы и господа, друзья, рад приветствовать в России пионеров фиджитал спорта — абсолютно нового инновационного формата. „Игры будущего“ — наш дар мировой спортивной семье», — заявил Путин. Трансляцию церемонии открытия ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что название турнира само по себе отражает будущие соревнования. Россия является одной из самых спортивных стран на планете, которая всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей, подчеркнул Владимир Путин. Россия является землей ученых и инженеров, чьи достижения открывают новые горизонты познания. Сейчас российские исследовательские команды и компании лидируют в области технологий и искусственного интеллекта. Президент России отметил, что страна гордится организацией величайших международно-спортивных событий, многие из которых проходили здесь, в Казани. Город и весь Татарстан полностью соответствуют духу будущих игр. Как самобытное и многонациональное место, республика бережно хранит культурное наследие, открыта для нового и успешно реализует сложные инновационные проекты, заключил Путин. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта и объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч участников из более чем 100 стран, которые соревнуются в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. Соревнования предлагают новые и инновационные дисциплины, отображающие последние достижения в этих областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин поприветствовал собравшихся на открытии международных соревнований «Игры будущего». Глава государства в ходе своего выступления отметил инновационный формат открывающегося турнира и назвал соревнования даром России моровой спортивной семье. «Уважаемые участники турнира, уважаемые зарубежные гости и главы делегаций, дамы и господа, друзья, рад приветствовать в России пионеров фиджитал спорта — абсолютно нового инновационного формата. „Игры будущего“ — наш дар мировой спортивной семье», — заявил Путин. Трансляцию церемонии открытия ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что название турнира само по себе отражает будущие соревнования. Россия является одной из самых спортивных стран на планете, которая всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей, подчеркнул Владимир Путин. Россия является землей ученых и инженеров, чьи достижения открывают новые горизонты познания. Сейчас российские исследовательские команды и компании лидируют в области технологий и искусственного интеллекта. Президент России отметил, что страна гордится организацией величайших международно-спортивных событий, многие из которых проходили здесь, в Казани. Город и весь Татарстан полностью соответствуют духу будущих игр. Как самобытное и многонациональное место, республика бережно хранит культурное наследие, открыта для нового и успешно реализует сложные инновационные проекты, заключил Путин. Международные соревнования «Игры будущего» проходят с 21 февраля по 3 марта и объединяют современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В турнире участвуют более двух тысяч участников из более чем 100 стран, которые соревнуются в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. Соревнования предлагают новые и инновационные дисциплины, отображающие последние достижения в этих областях.