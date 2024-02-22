Медведев предположил, кто выиграет на выборах президента РФ

Медведев предположил, что на выборах президента РФ выиграет Путин

22 февраля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев (на фото) заявил, что Владимир Путин покажет на выборах высочайший результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в грядущих выборах президента РФ выиграет самовыдвиженец Владимир Путин. Об этом Медведев заявил в интервью российским СМИ. «Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости. Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в течении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Среди кандидатов, зарегистрированных в ЦИК РФ и претендующих на пост главы государства: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в грядущих выборах президента РФ выиграет самовыдвиженец Владимир Путин. Об этом Медведев заявил в интервью российским СМИ. «Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости. Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в течении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Среди кандидатов, зарегистрированных в ЦИК РФ и претендующих на пост главы государства: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.