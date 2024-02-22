Медведев предположил, кто выиграет на выборах президента РФ

Медведев предположил, что на выборах президента РФ выиграет Путин
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Дмитрий Медведев (на фото) заявил, что Владимир Путин покажет на выборах высочайший результат Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в грядущих выборах президента РФ выиграет самовыдвиженец Владимир Путин. Об этом Медведев заявил в интервью российским СМИ.

«Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.

Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в течении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Среди кандидатов, зарегистрированных в ЦИК РФ и претендующих на пост главы государства: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в грядущих выборах президента РФ выиграет самовыдвиженец Владимир Путин. Об этом Медведев заявил в интервью российским СМИ. «Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости. Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в течении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Среди кандидатов, зарегистрированных в ЦИК РФ и претендующих на пост главы государства: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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