Медведев предположил, кто выиграет на выборах президента РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в грядущих выборах президента РФ выиграет самовыдвиженец Владимир Путин. Об этом Медведев заявил в интервью российским СМИ.
«Что касается прогнозов: я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович (Путин) победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.
Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Проголосовать можно будет в течении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Среди кандидатов, зарегистрированных в ЦИК РФ и претендующих на пост главы государства: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
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