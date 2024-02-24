В мире Посол РФ в Польше ответил на информацию о навозе у его резиденции 25 февраля 2024 в 02:28 Размер текста - 17 + Информация о навозных кучах оказалась недействительной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сообщения о якобы навозных кучах у резиденции посла России в Польше оказались недействительными. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — приводит слова посла РИА Новости. Европейские СМИ ранее сообщали о том, что перед виллой посла РФ в Польше местные активисты, выступающие за высылку российских дипломатов, вывалили две тонны навоза. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России. Сообщения о якобы навозных кучах у резиденции посла России в Польше оказались недействительными. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — приводит слова посла РИА Новости. Европейские СМИ ранее сообщали о том, что перед виллой посла РФ в Польше местные активисты, выступающие за высылку российских дипломатов, вывалили две тонны навоза. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям