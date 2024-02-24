Посол РФ в Польше ответил на информацию о навозе у его резиденции

Информация о навозных кучах оказалась недействительной
Сообщения о якобы навозных кучах у резиденции посла России в Польше оказались недействительными. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — приводит слова посла РИА Новости.
Европейские СМИ ранее сообщали о том, что перед виллой посла РФ в Польше местные активисты, выступающие за высылку российских дипломатов, вывалили две тонны навоза. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России.
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