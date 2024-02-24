24 февраля 2024

Посол РФ в Польше ответил на информацию о навозе у его резиденции

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, польша
Информация о навозных кучах оказалась недействительной Фото:

Сообщения о якобы навозных кучах у резиденции посла России в Польше оказались недействительными. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — приводит слова посла РИА Новости.

Европейские СМИ ранее сообщали о том, что перед виллой посла РФ в Польше местные активисты, выступающие за высылку российских дипломатов, вывалили две тонны навоза. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России.

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Сообщения о якобы навозных кучах у резиденции посла России в Польше оказались недействительными. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. «Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что это неправда», — приводит слова посла РИА Новости. Европейские СМИ ранее сообщали о том, что перед виллой посла РФ в Польше местные активисты, выступающие за высылку российских дипломатов, вывалили две тонны навоза. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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