Ермак назвал дату возможного вступления Украины в НАТО

Ермак: Украина ждет приглашение на вступление в НАТО летом 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом 2024 года Фото:

Украина планирует получить приглашение в НАТО летом 2024 года на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года», — написал в своем telegram-канале Ермак. Глава Офиса президента считает: если приглашение в НАТО не будет предоставлено Киеву на Вашингтонском саммите, это приведет к новой эскалации — на Ближнем Востоке и в других регионах планеты.

Осенью 2022 года Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг позже отмечал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

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Украина планирует получить приглашение в НАТО летом 2024 года на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве. «Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года», — написал в своем telegram-канале Ермак. Глава Офиса президента считает: если приглашение в НАТО не будет предоставлено Киеву на Вашингтонском саммите, это приведет к новой эскалации — на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Осенью 2022 года Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг позже отмечал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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