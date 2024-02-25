Ермак назвал дату возможного вступления Украины в НАТО

Украина планирует получить приглашение в НАТО летом 2024 года на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года», — написал в своем telegram-канале Ермак. Глава Офиса президента считает: если приглашение в НАТО не будет предоставлено Киеву на Вашингтонском саммите, это приведет к новой эскалации — на Ближнем Востоке и в других регионах планеты.
Осенью 2022 года Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг позже отмечал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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