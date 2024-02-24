24 февраля 2024

В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе сбил 25-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, зимний отдых, туристы, природа, активный отдых, снегоходы, туризм пермский край
У снегохода заклинила ручка газа, пояснил водитель Фото:

В Нижнем Тагиле 25 февраля на лыжной базе СК «Уралец» 63-летний мужчина на снегоходе сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина 1961 года рождения, двигаясь в мотошлеме по территории базы, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, женщину 1998 года рождения, прогуливающуюся по территории», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Девушку доставили в городскую больницу №2, где она отказалась от госпитализации.

По словам мужчины, ручка газа снегохода заклинила, из-за чего он не успел затормозить. Автоинспекторы организовали проверку. «Руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — добавили в ведомстве.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 25 февраля на лыжной базе СК «Уралец» 63-летний мужчина на снегоходе сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина 1961 года рождения, двигаясь в мотошлеме по территории базы, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, женщину 1998 года рождения, прогуливающуюся по территории», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Девушку доставили в городскую больницу №2, где она отказалась от госпитализации. По словам мужчины, ручка газа снегохода заклинила, из-за чего он не успел затормозить. Автоинспекторы организовали проверку. «Руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...