У снегохода заклинила ручка газа, пояснил водитель Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижнем Тагиле 25 февраля на лыжной базе СК «Уралец» 63-летний мужчина на снегоходе сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина 1961 года рождения, двигаясь в мотошлеме по территории базы, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, женщину 1998 года рождения, прогуливающуюся по территории», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Девушку доставили в городскую больницу №2, где она отказалась от госпитализации.

По словам мужчины, ручка газа снегохода заклинила, из-за чего он не успел затормозить. Автоинспекторы организовали проверку. «Руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — добавили в ведомстве.