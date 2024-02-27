Володин рассказал, как избавиться от статуса иноагента

Володин: отвергнувшие подачки других стран могут избавиться от статуса иноагента
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин сообщил о возможности выйти из статуса иноагента Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о способе избавиться от статуса иноагента в РФ. По его словам, необходимо «отвергнуть подачки от других стран».

«Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что у иноагентов есть шанс исправиться.

Ранее Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла проект закона, который запрещает гражданам РФ размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских заявил, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о способе избавиться от статуса иноагента в РФ. По его словам, необходимо «отвергнуть подачки от других стран». «Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что у иноагентов есть шанс исправиться. Ранее Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла проект закона, который запрещает гражданам РФ размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских заявил, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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