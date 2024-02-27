Володин рассказал, как избавиться от статуса иноагента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о способе избавиться от статуса иноагента в РФ. По его словам, необходимо «отвергнуть подачки от других стран».
«Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — заявил Володин на пленарном заседании. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что у иноагентов есть шанс исправиться.
Ранее Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла проект закона, который запрещает гражданам РФ размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских заявил, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным.
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