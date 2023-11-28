28 ноября 2023

Депутат Госдумы РФ раскрыл, когда можно снять с человека статус иноагента

Депутат Госдумы РФ Альшевских предложил снимать статус иноагента после смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Шестой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - встреча Александра Высокинского с инициативной группой. Екатеринбург, альшевских андрей
Андрей Альшевских не видит смысла в обсуждении инициативы о посмертном статусе иноагента Фото:

Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным. По его словам, подобные поправки не рассматривались нижней палатой парламента.

«У нас в законе четко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Поэтому не обсуждали и не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это сугубо мое мнение. И когда вы говорите, что, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом, либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее», — цитирует слова Альшевских «Газета.ру»

Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете. 1 декабря 2022 года Минюст РФ опубликовал Единый реестр иностранных агентов, в который теперь включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации.

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Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным. По его словам, подобные поправки не рассматривались нижней палатой парламента. «У нас в законе четко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Поэтому не обсуждали и не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это сугубо мое мнение. И когда вы говорите, что, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом, либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее», — цитирует слова Альшевских «Газета.ру» Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете. 1 декабря 2022 года Минюст РФ опубликовал Единый реестр иностранных агентов, в который теперь включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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