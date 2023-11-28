Депутат Госдумы РФ раскрыл, когда можно снять с человека статус иноагента

Депутат Госдумы РФ Альшевских предложил снимать статус иноагента после смерти

29 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Андрей Альшевских не видит смысла в обсуждении инициативы о посмертном статусе иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным. По его словам, подобные поправки не рассматривались нижней палатой парламента. «У нас в законе четко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Поэтому не обсуждали и не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это сугубо мое мнение. И когда вы говорите, что, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом, либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее», — цитирует слова Альшевских « Газета.ру » Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете. 1 декабря 2022 года Минюст РФ опубликовал Единый реестр иностранных агентов, в который теперь включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации.

Свердловский депутат Госдумы и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что признание человека иностранным агентом посмертно будет неуместным. По его словам, подобные поправки не рассматривались нижней палатой парламента. «У нас в законе четко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Поэтому не обсуждали и не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это сугубо мое мнение. И когда вы говорите, что, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом, либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее», — цитирует слова Альшевских «Газета.ру» Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете. 1 декабря 2022 года Минюст РФ опубликовал Единый реестр иностранных агентов, в который теперь включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации.