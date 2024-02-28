Украинский агент Сергей Кривицкий осужден на 11,5 года колонии

На 11,5 года по статье о шпионаже осужден украинский агент Сергей Кривицкий, который был задержан в Ростове-на-Дону. Там он пытался приобрести секретную продукцию, использующуюся для военных действий. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
«Вступило в законную силу решение… о признании агента Главного управления разведки министерства обороны Украины жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления… и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — передает РИА Новости. Кривицкий осужден по статье о шпионаже.
Ранее в Ростове-на-Дону он пытался приобрести секретную продукцию, клистроны, которые используются в военных целях. В ФСБ отметили, что они нужны для зенитно-ракетных комплексов С-300. Также Кривицкий причастен к попытке организации поставки таких же приборов для разведки Украины. Кроме него, был задержан украинский футболист Василий Василенко, который прибыл в Москву за клистронами по поручению Кривицкого. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.