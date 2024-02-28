Политика Депутаты Приднестровья попросят защиты у России 28 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + Депутаты Приднестровья хотят обратиться к РФ за помощью на фоне давления Молдовы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты. «Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в проекте, передает ТАСС. Отмечается, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан и положительного опыта миротворчества РФ на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе. Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Приднестровский парламентарий 27 февраля сообщил, что на съезде депутатов всех уровней в Приднестровье не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. Участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты. «Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в проекте, передает ТАСС. Отмечается, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан и положительного опыта миротворчества РФ на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе. Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Приднестровский парламентарий 27 февраля сообщил, что на съезде депутатов всех уровней в Приднестровье не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям