Депутаты Приднестровья попросят защиты у России

Участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты.
«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в проекте, передает ТАСС. Отмечается, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан и положительного опыта миротворчества РФ на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.
Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Приднестровский парламентарий 27 февраля сообщил, что на съезде депутатов всех уровней в Приднестровье не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева.
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