Приднестровье не будет объявлять о присоединении к России на предстоящем съезде

27 февраля 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Никто не будет говорить о включении Приднестровья в состав России, заверил собеседник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На съезде депутатов всех уровней в Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. Об этом сообщил приднестровский парламентарий. «Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — передает слова парламентария « Коммерсант ». Информацию о том, что на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе 28 февраля, подобных обращений не планируется, говорят еще два источника в околовластных кругах непризнанной республики. Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Публикации бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы и аналитическая статья американского Института изучения войны создали повод для разговоров на тему возможной просьбы Тирасполя присоединиться к России.

На съезде депутатов всех уровней в Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. Об этом сообщил приднестровский парламентарий. «Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — передает слова парламентария «Коммерсант». Информацию о том, что на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе 28 февраля, подобных обращений не планируется, говорят еще два источника в околовластных кругах непризнанной республики. Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Публикации бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы и аналитическая статья американского Института изучения войны создали повод для разговоров на тему возможной просьбы Тирасполя присоединиться к России.