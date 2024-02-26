26 февраля 2024

Приднестровье не будет объявлять о присоединении к России на предстоящем съезде

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, трибуна
Никто не будет говорить о включении Приднестровья в состав России, заверил собеседник Фото:

На съезде депутатов всех уровней в Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. Об этом сообщил приднестровский парламентарий.

«Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — передает слова парламентария «Коммерсант». Информацию о том, что на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе 28 февраля, подобных обращений не планируется, говорят еще два источника в околовластных кругах непризнанной республики.

Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Публикации бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы и аналитическая статья американского Института изучения войны создали повод для разговоров на тему возможной просьбы Тирасполя присоединиться к России.

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На съезде депутатов всех уровней в Приднестровье 28 февраля не планируется обращаться к России с просьбой принять регион в ее состав. Цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева. Об этом сообщил приднестровский парламентарий. «Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — передает слова парламентария «Коммерсант». Информацию о том, что на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе 28 февраля, подобных обращений не планируется, говорят еще два источника в околовластных кругах непризнанной республики. Тема якобы присоединения к России восточного региона Молдавии стала активно обсуждаться в конце прошлой недели. Публикации бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы и аналитическая статья американского Института изучения войны создали повод для разговоров на тему возможной просьбы Тирасполя присоединиться к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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