Путин побил рекорд по продолжительности послания Федеральному Собранию

Выступление Путина с посланием Федеральному Собранию шло 126 минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году шло 1 час 55 минут Фото:

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию длилось 2 часа и 6 минут. Президент побил рекорд по длительности мероприятия.

Так, самая длинная речь в прошлый раз заняла 1 час 55 минут в 2018 году. Увидеть все тезисы, озвученные президентом, можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию длилось 2 часа и 6 минут. Президент побил рекорд по длительности мероприятия. Так, самая длинная речь в прошлый раз заняла 1 час 55 минут в 2018 году. Увидеть все тезисы, озвученные президентом, можно в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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