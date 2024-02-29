Путин побил рекорд по продолжительности послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году шло 1 час 55 минут
Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию длилось 2 часа и 6 минут. Президент побил рекорд по длительности мероприятия.
Так, самая длинная речь в прошлый раз заняла 1 час 55 минут в 2018 году. Увидеть все тезисы, озвученные президентом, можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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