Путин побил рекорд по продолжительности послания Федеральному Собранию

Выступление Путина с посланием Федеральному Собранию шло 126 минут

29 февраля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 году шло 1 час 55 минут Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию длилось 2 часа и 6 минут. Президент побил рекорд по длительности мероприятия. Так, самая длинная речь в прошлый раз заняла 1 час 55 минут в 2018 году. Увидеть все тезисы, озвученные президентом, можно в онлайн-трансляции URA.RU.

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию длилось 2 часа и 6 минут. Президент побил рекорд по длительности мероприятия. Так, самая длинная речь в прошлый раз заняла 1 час 55 минут в 2018 году. Увидеть все тезисы, озвученные президентом, можно в онлайн-трансляции URA.RU.