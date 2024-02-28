Цены у агрегатора такси определяются алгоритмами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда столкнулись с резким повышением цен на поездки в «Яндекс.Go» и нелогичной работой алгоритмов определения цен за поездку. Информация об этом появилась в Telegram.

«То вообще нет машин с бустерами (кресло-подставка для ребенка в автомобиль — примечание URA.RU), то 1221 рубль за машину с бустером и это в нашем городе в погоду -10», — рассказала подписчица telegram-канала «Вечерний Салехард» Ольга. Девушка подчеркнула, что одновременно на тот же адрес, цена без детского приспособления стоила 221 рубль.

С подобными ценовыми алгоритмами столкнулся подписчик URA.RU из Ноябрьска (ЯНАО), которому за поездку до школы насчитали почти тысячу рублей. «Утром за десять минут поездки до школы насчитали 947 рублей, при этом подача машины была только через 35 минут», — посетовал мужчина.

Корреспондент агентства выяснил у водителя, работающего в «Яндекс.Go» в Салехарде, что ценообразование определяется алгоритмами и настройками программного обеспечения. «Программа сама назначает цену, исходя из спроса и количества машин на линии. Чем больше спрос, при низком количестве машин на линии — тем дороже стоимость поездки и все это регулируется ПО и алгоритмами, работа которых может давать сбои», — рассказал Александр.

Журналист URA.RU обратился в пресс-службу компании «Яндекс» для прояснения определения тарифов на такси. На момент публикации ответа не поступило.