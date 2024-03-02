Небензя высказался о переговорах РФ и Украины через посредников

Небензя: у РФ и Украины нет переговоров ни напрямую, ни через посредников
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Василий Небензя заявил, что РФ и Украина не ведут переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России с Украиной нет диалога ни напрямую, ни через посредников. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников», — сообщил Небензя. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной, передает RT. По его словам, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Москва не получила от Киева каких-либо предложений. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины.

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У России с Украиной нет диалога ни напрямую, ни через посредников. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников», — сообщил Небензя. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной, передает RT. По его словам, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Москва не получила от Киева каких-либо предложений. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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