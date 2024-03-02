Небензя высказался о переговорах РФ и Украины через посредников

Небензя: у РФ и Украины нет переговоров ни напрямую, ни через посредников

02 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что РФ и Украина не ведут переговоры Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России с Украиной нет диалога ни напрямую, ни через посредников. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников», — сообщил Небензя. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной, передает RT. По его словам, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Москва не получила от Киева каких-либо предложений. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины.

У России с Украиной нет диалога ни напрямую, ни через посредников. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников», — сообщил Небензя. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной, передает RT. По его словам, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Москва не получила от Киева каких-либо предложений. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины.