Эрдоган снова призвал Украину к переговорам

28 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Турция может организовать переговоры между Россией и Украиной, заявил Реджеп Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция имеет возможность предоставить свою площадку для диалога между Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган. «Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной», — передает слова Эрдогана ТАСС. Глава Турции также поддержал мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Необходимо дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира, заключил Эрдоган.

Турция имеет возможность предоставить свою площадку для диалога между Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган. «Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной», — передает слова Эрдогана ТАСС. Глава Турции также поддержал мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Необходимо дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира, заключил Эрдоган.