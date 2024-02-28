Эрдоган снова призвал Украину к переговорам

Турция может организовать переговоры между Россией и Украиной, заявил Реджеп Эрдоган
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Турция имеет возможность предоставить свою площадку для диалога между Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной», — передает слова Эрдогана ТАСС. Глава Турции также поддержал мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Необходимо дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира, заключил Эрдоган.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.