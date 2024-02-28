Эрдоган снова призвал Украину к переговорам

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Турция может организовать переговоры между Россией и Украиной, заявил Реджеп Эрдоган Фото:
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Турция имеет возможность предоставить свою площадку для диалога между Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной», — передает слова Эрдогана ТАСС. Глава Турции также поддержал мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Необходимо дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира, заключил Эрдоган.

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Турция имеет возможность предоставить свою площадку для диалога между Россией и Украиной. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган. «Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной», — передает слова Эрдогана ТАСС. Глава Турции также поддержал мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Необходимо дать шанс дипломатии и диалогу для достижения справедливого и прочного мира, заключил Эрдоган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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