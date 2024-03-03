Моор рассказал, в каких странах заинтересовались тюменским кампусом

Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на выставке «Россия» посетили представители нескольких стран. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор тюменской области Александр Моор.
«Стенд с макетом нашего межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодежи вызвал большой интерес. За два дня здесь уже побывали делегации из большинства уголков России, а также из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, преподаватели из Турции и Канады», — Заявил Моор.
По его словам, кампус должен стать точкой притяжения для молодых, талантливых и амбициозных студентов из разных стран. Известно, что кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты».
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