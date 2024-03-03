Моор рассказал, в каких странах заинтересовались тюменским кампусом

Тюменский кампус заинтересовал иностранных посетителей выставки «Россия»

04 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Проект заинтересовал гостей из Сербии, Пакистана, Ямайки и других стран Фото: Николай Бастриков © URA.RU Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на выставке «Россия» посетили представители нескольких стран. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор тюменской области Александр Моор. «Стенд с макетом нашего межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодежи вызвал большой интерес. За два дня здесь уже побывали делегации из большинства уголков России, а также из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, преподаватели из Турции и Канады», — Заявил Моор. По его словам, кампус должен стать точкой притяжения для молодых, талантливых и амбициозных студентов из разных стран. Известно, что кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на выставке «Россия» посетили представители нескольких стран. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор тюменской области Александр Моор. «Стенд с макетом нашего межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодежи вызвал большой интерес. За два дня здесь уже побывали делегации из большинства уголков России, а также из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, преподаватели из Турции и Канады», — Заявил Моор. По его словам, кампус должен стать точкой притяжения для молодых, талантливых и амбициозных студентов из разных стран. Известно, что кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты».