03 марта 2024
02 марта 2024

Моор рассказал, в каких странах заинтересовались тюменским кампусом

Тюменский кампус заинтересовал иностранных посетителей выставки «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, иностранцы, студенты, вфмс, туризм
Проект заинтересовал гостей из Сербии, Пакистана, Ямайки и других стран Фото:

Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на выставке «Россия» посетили представители нескольких стран. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор тюменской области Александр Моор.

«Стенд с макетом нашего межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодежи вызвал большой интерес. За два дня здесь уже побывали делегации из большинства уголков России, а также из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, преподаватели из Турции и Канады», — Заявил Моор.

По его словам, кампус должен стать точкой притяжения для молодых, талантливых и амбициозных студентов из разных стран. Известно, что кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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Стенд с макетом тюменского межвузовского кампуса на выставке «Россия» посетили представители нескольких стран. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор тюменской области Александр Моор. «Стенд с макетом нашего межвузовского кампуса на Всемирном фестивале молодежи вызвал большой интерес. За два дня здесь уже побывали делегации из большинства уголков России, а также из Китая, Сербии, Пакистана, Ямайки, Никарагуа, Египта, преподаватели из Турции и Канады», — Заявил Моор. По его словам, кампус должен стать точкой притяжения для молодых, талантливых и амбициозных студентов из разных стран. Известно, что кампус создают в рамках национального проекта «Наука и университеты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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