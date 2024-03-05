Во Франции назвали слив разговора главным позором Минобороны Германии

Europe 1: слитый разговор военных — это наивысшее унижение для Минобороны ФРГ

05 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Во Франции считают слив разговора военных ФРГ главным позором для Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утечка разговора немецких военных в интернет, в ходе которого те обсуждали потенциальные атаки на Крымский мост, является главным позором со стороны Минобороны ФРГ. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1, ссылаясь на слова своего источника из военных кругов Франции. «Это невообразимо, ноль профессионализма», — сообщил радиостанции источник, ссылаясь на перехваченный разговор военных ФРГ. Сами журналисты из радиостанции подчеркнули, что для Минобороны Германии данная ситуация является в наивысшей степени унизительной. Отмечается, что немецкие военнослужащие для частной беседы использовали общедоступную онлайн-платформу Webex. Изначально аудиозапись приватного разговора немецких военных получила Маргарита Симоньян, которая затем и обнародовала записи. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал этот инцидент информационной атакой со стороны России по Германии. Также он признался, что злится из-за того, что все это обсуждают с подачи РФ. Депутаты Бундестага собираются потребовать отставки Писториуса, передает Life . Немецкие военные попали под проверку после перехвата разговора офицеров, сообщает MK.RU. До этого резонанс в мире вызывали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призывал НАТО ввести свои войска на Украину открыто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечка разговора немецких военных в интернет, в ходе которого те обсуждали потенциальные атаки на Крымский мост, является главным позором со стороны Минобороны ФРГ. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1, ссылаясь на слова своего источника из военных кругов Франции. «Это невообразимо, ноль профессионализма», — сообщил радиостанции источник, ссылаясь на перехваченный разговор военных ФРГ. Сами журналисты из радиостанции подчеркнули, что для Минобороны Германии данная ситуация является в наивысшей степени унизительной. Отмечается, что немецкие военнослужащие для частной беседы использовали общедоступную онлайн-платформу Webex. Изначально аудиозапись приватного разговора немецких военных получила Маргарита Симоньян, которая затем и обнародовала записи. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал этот инцидент информационной атакой со стороны России по Германии. Также он признался, что злится из-за того, что все это обсуждают с подачи РФ. Депутаты Бундестага собираются потребовать отставки Писториуса, передает Life. Немецкие военные попали под проверку после перехвата разговора офицеров, сообщает MK.RU. До этого резонанс в мире вызывали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призывал НАТО ввести свои войска на Украину открыто.