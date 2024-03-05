05 марта 2024

Банки станут чаще отказывать россиянам в кредитах

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Из-за прироста количества заявлений о банкротстве банки начнут чаще отказывать в кредитах Фото:

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20—30% из-за изменений в системе оценки рисков заемщиков, включающей прогноз вероятности банкротства. Об этом заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20—30%», — отметила Лазарева, передает газета «Известия». Есть вероятность, что показатель будет немного выше из-за ужесточения маркропруденциальной политики, сказано в тексте.

В Госдуме ранее спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке, передает «Национальная служба новостей». Это связано с новыми мерами Центробанка РФ. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, даже если потенциальный заемщик с высокой кредитной нагрузкой имеет достаточный первоначальный взнос, банки будут вынуждены увеличить резервирование.

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Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20—30% из-за изменений в системе оценки рисков заемщиков, включающей прогноз вероятности банкротства. Об этом заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20—30%», — отметила Лазарева, передает газета «Известия». Есть вероятность, что показатель будет немного выше из-за ужесточения маркропруденциальной политики, сказано в тексте. В Госдуме ранее спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке, передает «Национальная служба новостей». Это связано с новыми мерами Центробанка РФ. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, даже если потенциальный заемщик с высокой кредитной нагрузкой имеет достаточный первоначальный взнос, банки будут вынуждены увеличить резервирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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