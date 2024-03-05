Банки станут чаще отказывать россиянам в кредитах

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20—30% из-за изменений в системе оценки рисков заемщиков, включающей прогноз вероятности банкротства. Об этом заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
«На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20—30%», — отметила Лазарева, передает газета «Известия». Есть вероятность, что показатель будет немного выше из-за ужесточения маркропруденциальной политики, сказано в тексте.
В Госдуме ранее спрогнозировали увеличение числа отказов россиянам в ипотеке, передает «Национальная служба новостей». Это связано с новыми мерами Центробанка РФ. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, даже если потенциальный заемщик с высокой кредитной нагрузкой имеет достаточный первоначальный взнос, банки будут вынуждены увеличить резервирование.
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