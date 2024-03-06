В Ханты-Мансийск приехала звезда кино и военкор

Известный актер и военный корреспондент Михаил Мамаев приехал в Ханты-Мансийск. Во время посещения столицы региона он посетил Военный учебный центр ЮГУ и пообщался со студентами, передает корреспондент URA.RU.
«Очень важная вещь там [на передовой] — это коллектив. Это мое наблюдение, и об этом мне говорили сами военнослужащие. […] Пользуясь коротким хронометражем нашей встречи хочется пожелать вам стать крепким коллективом, и на будущее если военная, боевая, жизненная, в конце концов, судьба, поставит вас перед выполнением сложных, опасных для жизни задач, [желаю] пытаться найти товарищей, на которых можно положиться», — пожелал студентам Мамаев.
Руководство университета провело для военкора экскурсию по ВУЦ ЮГУ. Они посетили учебные, оружейную комнату и выставку с археологическими находками времен Великой Отечественной войны. В планах у Мамаева также встречи с творческой молодежью, актерами театра и режиссерами, журналистами и студентами, которым он расскажет о своей работе в зоне СВО и работе актера.
Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Дамир Юсупов приехал на встречу с жителями ХМАО. Он прославился после того, как посадил самолет на кукурузное поле.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.