В Ханты-Мансийск приехала звезда кино и военкор

В Ханты-Мансийске военкор Мамаев встретился со студентами военного центра ЮГУ

Военкор встретился со студентами военного центра ЮГУ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Известный актер и военный корреспондент Михаил Мамаев приехал в Ханты-Мансийск. Во время посещения столицы региона он посетил Военный учебный центр ЮГУ и пообщался со студентами, передает корреспондент URA.RU.

«Очень важная вещь там [на передовой] — это коллектив. Это мое наблюдение, и об этом мне говорили сами военнослужащие. […] Пользуясь коротким хронометражем нашей встречи хочется пожелать вам стать крепким коллективом, и на будущее если военная, боевая, жизненная, в конце концов, судьба, поставит вас перед выполнением сложных, опасных для жизни задач, [желаю] пытаться найти товарищей, на которых можно положиться», — пожелал студентам Мамаев.

Руководство университета провело для военкора экскурсию по ВУЦ ЮГУ. Они посетили учебные, оружейную комнату и выставку с археологическими находками времен Великой Отечественной войны. В планах у Мамаева также встречи с творческой молодежью, актерами театра и режиссерами, журналистами и студентами, которым он расскажет о своей работе в зоне СВО и работе актера.

Ранее URA.RU писало, что летчик-герой Дамир Юсупов приехал на встречу с жителями ХМАО. Он прославился после того, как посадил самолет на кукурузное поле.