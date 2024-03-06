В букинистических магазинах Кургана заметили книгу «Слово пацана». Фото

06 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Курганцы нашли книгу «Слово пацана» в местных магазинах Фото: Игорь Пантин © URA.RU Книга Роберта Гараева «Слово пацана» появилась в сети книжных магазинов в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший издание на книжных полках. «Появилась книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010 годов“», — рассказал корреспондент. Также он прислал фото с книгой, послужившей основой для скандального сериала. По информации магазина, в Кургане можно купить две версии книги — стандартную и дополненную. На обоих вариантах издания стоит маркировка 18+. Общее количество книг в двух торговых точках сети не превышает 10 экземпляров, но их можно приобрести на заказ. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было невозможно приобрести бумажный вариант книги. Продавцы полагали, что книга поступит в город ближе к конце 2023 года. Курганцы нашли в книжных магазинах книгу, ставшую основой для скандального сериала «Слово пацана» фото: Тимур Нуцулханов

Книга Роберта Гараева «Слово пацана» появилась в сети книжных магазинов в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший издание на книжных полках. «Появилась книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010 годов“», — рассказал корреспондент. Также он прислал фото с книгой, послужившей основой для скандального сериала. По информации магазина, в Кургане можно купить две версии книги — стандартную и дополненную. На обоих вариантах издания стоит маркировка 18+. Общее количество книг в двух торговых точках сети не превышает 10 экземпляров, но их можно приобрести на заказ. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было невозможно приобрести бумажный вариант книги. Продавцы полагали, что книга поступит в город ближе к конце 2023 года.