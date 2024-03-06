В букинистических магазинах Кургана заметили книгу «Слово пацана». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, покупатели, книги, скидка, книжная ярмарка
Курганцы нашли книгу «Слово пацана» в местных магазинах Фото:

Книга Роберта Гараева «Слово пацана» появилась в сети книжных магазинов в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший издание на книжных полках.

«Появилась книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010 годов“», — рассказал корреспондент. Также он прислал фото с книгой, послужившей основой для скандального сериала.

По информации магазина, в Кургане можно купить две версии книги — стандартную и дополненную. На обоих вариантах издания стоит маркировка 18+. Общее количество книг в двух торговых точках сети не превышает 10 экземпляров, но их можно приобрести на заказ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было невозможно приобрести бумажный вариант книги. Продавцы полагали, что книга поступит в город ближе к конце 2023 года.

Курганцы нашли в книжных магазинах книгу, ставшую основой для скандального сериала «Слово пацана»
Курганцы нашли в книжных магазинах книгу, ставшую основой для скандального сериала «Слово пацана»

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Книга Роберта Гараева «Слово пацана» появилась в сети книжных магазинов в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший издание на книжных полках. «Появилась книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010 годов“», — рассказал корреспондент. Также он прислал фото с книгой, послужившей основой для скандального сериала. По информации магазина, в Кургане можно купить две версии книги — стандартную и дополненную. На обоих вариантах издания стоит маркировка 18+. Общее количество книг в двух торговых точках сети не превышает 10 экземпляров, но их можно приобрести на заказ. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было невозможно приобрести бумажный вариант книги. Продавцы полагали, что книга поступит в город ближе к конце 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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