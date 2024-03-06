Книга Роберта Гараева «Слово пацана» появилась в сети книжных магазинов в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, заметивший издание на книжных полках.
«Появилась книга „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010 годов“», — рассказал корреспондент. Также он прислал фото с книгой, послужившей основой для скандального сериала.
По информации магазина, в Кургане можно купить две версии книги — стандартную и дополненную. На обоих вариантах издания стоит маркировка 18+. Общее количество книг в двух торговых точках сети не превышает 10 экземпляров, но их можно приобрести на заказ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было невозможно приобрести бумажный вариант книги. Продавцы полагали, что книга поступит в город ближе к конце 2023 года.
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