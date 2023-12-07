07 декабря 2023

Курганцы не смогут купить бумажный вариант книги «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, библиотека, гимназия, книги, литература, культура, чтение, учеба, образование, полки с книгами
Книга «Слово пацана» не поступила в продажу Фото:

В книжных магазинах Кургана не продают произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». По данной книге снят популярный сейчас одноименный сериал. Корреспондент URA.RU под видом покупателя поговорила с сотрудниками местных книжных магазинов, чтобы узнать причину.

«Данной книги еще нет в продаже в розничных магазинах. Старт продаж запланирован на конец декабря. Данная информация справочная и может измениться в любой момент. К сожалению, более точными сроками старта продаж, мы не располагаем», — рассказали URA.RU в сети магазинов «Читай-город».

Также корреспондент обратилась к сотрудникам магазина «Буквин». Там журналисту ответили, что на данный момент такой книги нет в ассортименте магазина. В ближайшее время, как ответили сотрудники, произведение также не появится на курганских прилавках. Корреспондент URA.RU также посмотрела книгу в других магазинах. На данный момент курганцы могут приобрести книгу только в электронном варианте.

Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен Алена Лопатина объяснила, почему сериалы типа «Слово пацана» не для детей. С ее слов, детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители.

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В книжных магазинах Кургана не продают произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». По данной книге снят популярный сейчас одноименный сериал. Корреспондент URA.RU под видом покупателя поговорила с сотрудниками местных книжных магазинов, чтобы узнать причину. «Данной книги еще нет в продаже в розничных магазинах. Старт продаж запланирован на конец декабря. Данная информация справочная и может измениться в любой момент. К сожалению, более точными сроками старта продаж, мы не располагаем», — рассказали URA.RU в сети магазинов «Читай-город». Также корреспондент обратилась к сотрудникам магазина «Буквин». Там журналисту ответили, что на данный момент такой книги нет в ассортименте магазина. В ближайшее время, как ответили сотрудники, произведение также не появится на курганских прилавках. Корреспондент URA.RU также посмотрела книгу в других магазинах. На данный момент курганцы могут приобрести книгу только в электронном варианте. Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен Алена Лопатина объяснила, почему сериалы типа «Слово пацана» не для детей. С ее слов, детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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