Курганцы не смогут купить бумажный вариант книги «Слово пацана»

08 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Книга «Слово пацана» не поступила в продажу Фото: Илья Московец © URA.RU В книжных магазинах Кургана не продают произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». По данной книге снят популярный сейчас одноименный сериал. Корреспондент URA.RU под видом покупателя поговорила с сотрудниками местных книжных магазинов, чтобы узнать причину. «Данной книги еще нет в продаже в розничных магазинах. Старт продаж запланирован на конец декабря. Данная информация справочная и может измениться в любой момент. К сожалению, более точными сроками старта продаж, мы не располагаем», — рассказали URA.RU в сети магазинов «Читай-город». Также корреспондент обратилась к сотрудникам магазина «Буквин». Там журналисту ответили, что на данный момент такой книги нет в ассортименте магазина. В ближайшее время, как ответили сотрудники, произведение также не появится на курганских прилавках. Корреспондент URA.RU также посмотрела книгу в других магазинах. На данный момент курганцы могут приобрести книгу только в электронном варианте. Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен Алена Лопатина объяснила, почему сериалы типа «Слово пацана» не для детей. С ее слов, детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители.

В книжных магазинах Кургана не продают произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». По данной книге снят популярный сейчас одноименный сериал. Корреспондент URA.RU под видом покупателя поговорила с сотрудниками местных книжных магазинов, чтобы узнать причину. «Данной книги еще нет в продаже в розничных магазинах. Старт продаж запланирован на конец декабря. Данная информация справочная и может измениться в любой момент. К сожалению, более точными сроками старта продаж, мы не располагаем», — рассказали URA.RU в сети магазинов «Читай-город». Также корреспондент обратилась к сотрудникам магазина «Буквин». Там журналисту ответили, что на данный момент такой книги нет в ассортименте магазина. В ближайшее время, как ответили сотрудники, произведение также не появится на курганских прилавках. Корреспондент URA.RU также посмотрела книгу в других магазинах. На данный момент курганцы могут приобрести книгу только в электронном варианте. Ранее URA.RU писало, что курганский омбудсмен Алена Лопатина объяснила, почему сериалы типа «Слово пацана» не для детей. С ее слов, детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители.