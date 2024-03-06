Таможенники РФ начали массово проверять товары на американское происхождение

Российские таможенные органы начали массовую проверку отдельных категорий товаров. Особое внимание уделяется продукции, произведенной в США либо если страна происхождения товара не подтверждена импортером.
«Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США либо импортер не смог подтвердить страну его происхождения, пошлина начисляется по повышенному тарифу», — об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний-импортеров.
Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году. Эта мера стала ответной на ограничения США на ввоз российской стали и алюминия.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. С 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами.
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