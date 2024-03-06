Таможенники РФ начали массово проверять товары на американское происхождение

07 марта 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Таможенная служба начисляет повышенные пошлины на товары из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские таможенные органы начали массовую проверку отдельных категорий товаров. Особое внимание уделяется продукции, произведенной в США либо если страна происхождения товара не подтверждена импортером. «Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США либо импортер не смог подтвердить страну его происхождения, пошлина начисляется по повышенному тарифу», — об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний-импортеров. Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году. Эта мера стала ответной на ограничения США на ввоз российской стали и алюминия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. С 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами.

Российские таможенные органы начали массовую проверку отдельных категорий товаров. Особое внимание уделяется продукции, произведенной в США либо если страна происхождения товара не подтверждена импортером. «Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США либо импортер не смог подтвердить страну его происхождения, пошлина начисляется по повышенному тарифу», — об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний-импортеров. Повышенные таможенные пошлины были введены постановлением правительства в 2018 году. Эта мера стала ответной на ограничения США на ввоз российской стали и алюминия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. С 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами.