08 февраля 2024

США запретили импорт алмазов из России

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Ограничение вступит в силу с 1 марта 2024 года Фото:
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Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. Об этом сообщает Минфин США.

«США с 1 марта запрещают импорт в страну из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата», — передает информацию американского ведомства ТАСС. Уточнятся, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами.

В январе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись сферы добычи алмазов. В черном списке оказалось крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».

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Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. Об этом сообщает Минфин США. «США с 1 марта запрещают импорт в страну из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата», — передает информацию американского ведомства ТАСС. Уточнятся, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами. В январе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись сферы добычи алмазов. В черном списке оказалось крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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