США запретили импорт алмазов из России

09 февраля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Ограничение вступит в силу с 1 марта 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. Об этом сообщает Минфин США. «США с 1 марта запрещают импорт в страну из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата», — передает информацию американского ведомства ТАСС. Уточнятся, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами. В январе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись сферы добычи алмазов. В черном списке оказалось крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».

Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. Об этом сообщает Минфин США. «США с 1 марта запрещают импорт в страну из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата», — передает информацию американского ведомства ТАСС. Уточнятся, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами. В январе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись сферы добычи алмазов. В черном списке оказалось крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».