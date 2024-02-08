США запретили импорт алмазов из России

Американские власти с 1 марта 2024 года запретили импорт непромышленных алмазов весом от одного карата из Российской Федерации. Об этом сообщает Минфин США.
«США с 1 марта запрещают импорт в страну из РФ непромышленных алмазов весом от 1 карата», — передает информацию американского ведомства ТАСС. Уточнятся, что с 1 сентября запрет на импорт будет введен на несортированные алмазы весом от 0,5 карата. Ограничения коснутся и ювелирных изделий с бриллиантами.
В январе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись сферы добычи алмазов. В черном списке оказалось крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».
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