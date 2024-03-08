08 марта 2024

В США призвали к восстановлению отношений с РФ

Миллиардер Сакс: США должны восстановить отношения с РФ для предотвращения войны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
Для предотвращения мировой войны необходимо восстановить отношения РФ и США, сказал Дэвид Сакс Фото:

США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты „договориться“ и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — заявил Дэвид Сакс. Его слова приводит издание UnHerd.

Ранее президент России Владимир Путин заявил отношения Москвы и Вашингтона находятся в «глубоком кризисе». Тем не менее российский лидер заявил, что РФ стремится к выстраиванию отношений с американской стороной, пишет деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс. «Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединенные Штаты „договориться“ и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — заявил Дэвид Сакс. Его слова приводит издание UnHerd. Ранее президент России Владимир Путин заявил отношения Москвы и Вашингтона находятся в «глубоком кризисе». Тем не менее российский лидер заявил, что РФ стремится к выстраиванию отношений с американской стороной, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...