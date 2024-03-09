В МВД разъяснили неочевидное правило для самокатчиков

09 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Водитель не обязан уступать дорогу переезжающему самокатчику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель не должен уступать дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода велосипедистам и пользователям СИМ. Об этом рассказал начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников в ответ на запрос автоэксперта Григория Шухмана.



«Так как лицо, управляющее СИМ, это отдельная категория участников дорожного движения, не приравненная к пешеходам, то и водитель уступать дорогу переезжающему самокатчику не обязан, потому как этого не требуют Правила», — говорится в ответе МВД. О чем сообщил «Ридус» с разрешения Шухмана. Это означает, что человеку, управляющему СИМ, который движется по тротуару, для перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу следует спешиться и перейти дорогу пешком. Те же правила должны соблюдать и велосипедисты.

Водитель не должен уступать дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода велосипедистам и пользователям СИМ. Об этом рассказал начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников в ответ на запрос автоэксперта Григория Шухмана. «Так как лицо, управляющее СИМ, это отдельная категория участников дорожного движения, не приравненная к пешеходам, то и водитель уступать дорогу переезжающему самокатчику не обязан, потому как этого не требуют Правила», — говорится в ответе МВД. О чем сообщил «Ридус» с разрешения Шухмана. Это означает, что человеку, управляющему СИМ, который движется по тротуару, для перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу следует спешиться и перейти дорогу пешком. Те же правила должны соблюдать и велосипедисты.