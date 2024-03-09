Организатор национальной лотереи Британии оказался должен ВТБ и Сберу

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Головной офис Сбербанка. Москва, знак проезд запрещен, сбербанк, кирпич, сбер
Лотерейная группа Allwyn взяла в российских банках кредит сумму до 640 млн евро Фото:

Европейская лотерейная группа Allwyn, являющаяся организатором национальной лотереи в Великобритании, брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк на содержание и участие в конкурсных процедурах. Об этом заявили в британской комиссии по азартным играм.

«Два крупнейших кредитора России, ВТБ и Сбербанк, были частью синдиката, который согласился предоставить Allwyn кредит на сумму до 640 млн евро в 2020 году, за два года до того, как общеевропейский специалист по азартным играм был назван „предпочтительным участником“ лотерейного контракта на сумму 7,6 млрд евро», — приводит слова комиссии The Guardian. Уточняется, что на момент победы в конкурсе Allwyn погасила лишь часть займов российских банков.

К началу введения санкций, как утверждает издание, долги перед банками уже были закрыты. Газета предполагает, что не смотря, на помощь от ВТБ и Сбербанка доказательств прямого влияния России на проведение определения победителя национальной лотереи в Великобритании нет.

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Европейская лотерейная группа Allwyn, являющаяся организатором национальной лотереи в Великобритании, брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк на содержание и участие в конкурсных процедурах. Об этом заявили в британской комиссии по азартным играм. «Два крупнейших кредитора России, ВТБ и Сбербанк, были частью синдиката, который согласился предоставить Allwyn кредит на сумму до 640 млн евро в 2020 году, за два года до того, как общеевропейский специалист по азартным играм был назван „предпочтительным участником“ лотерейного контракта на сумму 7,6 млрд евро», — приводит слова комиссии The Guardian. Уточняется, что на момент победы в конкурсе Allwyn погасила лишь часть займов российских банков. К началу введения санкций, как утверждает издание, долги перед банками уже были закрыты. Газета предполагает, что не смотря, на помощь от ВТБ и Сбербанка доказательств прямого влияния России на проведение определения победителя национальной лотереи в Великобритании нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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