Организатор национальной лотереи Британии оказался должен ВТБ и Сберу

09 марта 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Лотерейная группа Allwyn взяла в российских банках кредит сумму до 640 млн евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейская лотерейная группа Allwyn, являющаяся организатором национальной лотереи в Великобритании, брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк на содержание и участие в конкурсных процедурах. Об этом заявили в британской комиссии по азартным играм. «Два крупнейших кредитора России, ВТБ и Сбербанк, были частью синдиката, который согласился предоставить Allwyn кредит на сумму до 640 млн евро в 2020 году, за два года до того, как общеевропейский специалист по азартным играм был назван „предпочтительным участником“ лотерейного контракта на сумму 7,6 млрд евро», — приводит слова комиссии The Guardian . Уточняется, что на момент победы в конкурсе Allwyn погасила лишь часть займов российских банков. К началу введения санкций, как утверждает издание, долги перед банками уже были закрыты. Газета предполагает, что не смотря, на помощь от ВТБ и Сбербанка доказательств прямого влияния России на проведение определения победителя национальной лотереи в Великобритании нет.

Европейская лотерейная группа Allwyn, являющаяся организатором национальной лотереи в Великобритании, брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк на содержание и участие в конкурсных процедурах. Об этом заявили в британской комиссии по азартным играм. «Два крупнейших кредитора России, ВТБ и Сбербанк, были частью синдиката, который согласился предоставить Allwyn кредит на сумму до 640 млн евро в 2020 году, за два года до того, как общеевропейский специалист по азартным играм был назван „предпочтительным участником“ лотерейного контракта на сумму 7,6 млрд евро», — приводит слова комиссии The Guardian. Уточняется, что на момент победы в конкурсе Allwyn погасила лишь часть займов российских банков. К началу введения санкций, как утверждает издание, долги перед банками уже были закрыты. Газета предполагает, что не смотря, на помощь от ВТБ и Сбербанка доказательств прямого влияния России на проведение определения победителя национальной лотереи в Великобритании нет.