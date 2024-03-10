Из РФ хотят выгнать мигрантов, работающих не по профессии

11 марта 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Мигрантам, работающим не по профессии, придется покинуть РФ за 15 дней Фото: Илья Московец © URA.RU Мигрантам придется покинуть Россию, если они откажутся работать на предприятиях, которые их пригласили. Это следует из нового подготовленного Минтрудом законопроекта. Также в нем говорится, что мигранты, не получившие специальный документ и работающие не по профессии, должны будут уехать из страны за 15 дней. «Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там пояснили, что при нарушении условий мигрант должен будет покинуть РФ за 15 дней. В министерстве считают, что такой законопроект поможет увеличить заинтересованность работодателей в оргнаборе и исключить случаи трат на билеты и наем человека, который не собирался работать на конкретном предприятии. Госдума уже поддерживает эту идею, предлагая оставить для мигрантов только систему целевого набора, заявляет газета. В России скоро начнут принимать на работу северокорейских специалистов. По словам эксперта по работе с мигрантами Вадима Коженова, это очень надежные сотрудники, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигрантам придется покинуть Россию, если они откажутся работать на предприятиях, которые их пригласили. Это следует из нового подготовленного Минтрудом законопроекта. Также в нем говорится, что мигранты, не получившие специальный документ и работающие не по профессии, должны будут уехать из страны за 15 дней. «Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там пояснили, что при нарушении условий мигрант должен будет покинуть РФ за 15 дней. В министерстве считают, что такой законопроект поможет увеличить заинтересованность работодателей в оргнаборе и исключить случаи трат на билеты и наем человека, который не собирался работать на конкретном предприятии. Госдума уже поддерживает эту идею, предлагая оставить для мигрантов только систему целевого набора, заявляет газета. В России скоро начнут принимать на работу северокорейских специалистов. По словам эксперта по работе с мигрантами Вадима Коженова, это очень надежные сотрудники, передает телеканал 360.