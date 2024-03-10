Из РФ хотят выгнать мигрантов, работающих не по профессии

Мигрантам придется покинуть Россию, если они откажутся работать на предприятиях, которые их пригласили. Это следует из нового подготовленного Минтрудом законопроекта. Также в нем говорится, что мигранты, не получившие специальный документ и работающие не по профессии, должны будут уехать из страны за 15 дней.
«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там пояснили, что при нарушении условий мигрант должен будет покинуть РФ за 15 дней.
В министерстве считают, что такой законопроект поможет увеличить заинтересованность работодателей в оргнаборе и исключить случаи трат на билеты и наем человека, который не собирался работать на конкретном предприятии. Госдума уже поддерживает эту идею, предлагая оставить для мигрантов только систему целевого набора, заявляет газета.
В России скоро начнут принимать на работу северокорейских специалистов. По словам эксперта по работе с мигрантами Вадима Коженова, это очень надежные сотрудники, передает телеканал 360.
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