Путин ужесточил требования к спирту и алкогольным напиткам

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин изменил требования к производителям алкогольных напитков Фото:

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольных напитков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения направлены на борьбу с нелегальным производством и повышение прозрачности деятельности в этой сфере.

Закон устанавливает более строгие правила использования оборудования для производства спиртной продукции и процесса денатурации. Минимальный размер уставного капитала для получения лицензии на производство этилового спирта с 1 июля 2026 года повышается до 100 миллионов рублей.

Дополнительно, с 1 июля 2025 года вводится список физических лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которым запрещается занимать ключевые должности в организациях, занимающихся производством и оборотом спиртного. Нововведения также касаются раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, что станет основанием для приостановки или отказа в выдаче лицензии. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года, но отдельные положения начнут действовать позже.

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Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольных напитков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения направлены на борьбу с нелегальным производством и повышение прозрачности деятельности в этой сфере. Закон устанавливает более строгие правила использования оборудования для производства спиртной продукции и процесса денатурации. Минимальный размер уставного капитала для получения лицензии на производство этилового спирта с 1 июля 2026 года повышается до 100 миллионов рублей. Дополнительно, с 1 июля 2025 года вводится список физических лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которым запрещается занимать ключевые должности в организациях, занимающихся производством и оборотом спиртного. Нововведения также касаются раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, что станет основанием для приостановки или отказа в выдаче лицензии. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года, но отдельные положения начнут действовать позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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