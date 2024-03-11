Путин ужесточил требования к спирту и алкогольным напиткам

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольных напитков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения направлены на борьбу с нелегальным производством и повышение прозрачности деятельности в этой сфере.
Закон устанавливает более строгие правила использования оборудования для производства спиртной продукции и процесса денатурации. Минимальный размер уставного капитала для получения лицензии на производство этилового спирта с 1 июля 2026 года повышается до 100 миллионов рублей.
Дополнительно, с 1 июля 2025 года вводится список физических лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, которым запрещается занимать ключевые должности в организациях, занимающихся производством и оборотом спиртного. Нововведения также касаются раскрытия информации о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, что станет основанием для приостановки или отказа в выдаче лицензии. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года, но отдельные положения начнут действовать позже.
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