Экономика Недвижимость В Перми выставили на продажу элитную квартиру по рекордной цене. Фото 12 марта 2024 в 13:59 Размер текста - 17 + В квартире сделан дизайнерский ремонт Фото: Размик Закарян © URA.RU В элитном пермском жилом комплексе выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Жилье площадью 52 квадратных метра оценивают в 22,9 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет 440 тысяч рублей, что является рекордом для вторичного рынка Перми. «Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем все. Стоимость — 22,9 млн рублей. Продажа от собственника. Никто не жил», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Также из нее можно выйти на небольшую личную террасу. Продавец оставит всю мебель покупателю Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k._kvartira_52_m_79_et._3751090866 Дизайн квартиры разрабатывали специалисты Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k._kvartira_52_m_79_et._3751090866 Квартира продается от собственника Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/kvartiry/2-k._kvartira_52_m_79_et._3751090866 В элитном пермском жилом комплексе выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Жилье площадью 52 квадратных метра оценивают в 22,9 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет 440 тысяч рублей, что является рекордом для вторичного рынка Перми. «Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем все. Стоимость — 22,9 млн рублей. Продажа от собственника. Никто не жил», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Также из нее можно выйти на небольшую личную террасу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям