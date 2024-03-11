11 марта 2024

В Перми выставили на продажу элитную квартиру по рекордной цене. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире сделан дизайнерский ремонт Фото:

В элитном пермском жилом комплексе выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Жилье площадью 52 квадратных метра оценивают в 22,9 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет 440 тысяч рублей, что является рекордом для вторичного рынка Перми.

«Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем все. Стоимость — 22,9 млн рублей. Продажа от собственника. Никто не жил», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Также из нее можно выйти на небольшую личную террасу.

Продавец оставит всю мебель покупателю
Продавец оставит всю мебель покупателю
Дизайн квартиры разрабатывали специалисты
Дизайн квартиры разрабатывали специалисты
Квартира продается от собственника
Квартира продается от собственника

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В элитном пермском жилом комплексе выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Жилье площадью 52 квадратных метра оценивают в 22,9 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет 440 тысяч рублей, что является рекордом для вторичного рынка Перми. «Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем все. Стоимость — 22,9 млн рублей. Продажа от собственника. Никто не жил», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Также из нее можно выйти на небольшую личную террасу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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