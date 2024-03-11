В квартире сделан дизайнерский ремонт
В элитном пермском жилом комплексе выставили на продажу двухкомнатную квартиру. Жилье площадью 52 квадратных метра оценивают в 22,9 миллиона рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет 440 тысяч рублей, что является рекордом для вторичного рынка Перми.
«Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем все. Стоимость — 22,9 млн рублей. Продажа от собственника. Никто не жил», — сказано в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Также из нее можно выйти на небольшую личную террасу.
Продавец оставит всю мебель покупателю
Дизайн квартиры разрабатывали специалисты
Квартира продается от собственника
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