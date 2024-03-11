11 марта 2024

В ХМАО пьяный мужчина избил подростка в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, пазик, автобус, полиция, маршрутка, паз
Личность пьяного дебошира установлена полицейскими Фото:

В Югорске (ХМАО) пьяный пассажир автобуса избил 16-летнего подростка. В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту агентства URA.RU сообщили, что личность мужчины уже установлена.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения нанес повреждения 16-летнему подростку. В отношении мужчины составлен административный протокол 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В полицию Югорска 11 февраля обратилась мать подростка. Она рассказала, что в городском автобусе неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего ребенка. На данный момент правоохранители ожидают медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ.

Предварительно известно, что подросток сделал замечание пьяному дебоширу, после чего и получил удар по голове. Продолжаются следственные мероприятия.

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В Югорске (ХМАО) пьяный пассажир автобуса избил 16-летнего подростка. В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту агентства URA.RU сообщили, что личность мужчины уже установлена. «Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения нанес повреждения 16-летнему подростку. В отношении мужчины составлен административный протокол 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. В полицию Югорска 11 февраля обратилась мать подростка. Она рассказала, что в городском автобусе неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего ребенка. На данный момент правоохранители ожидают медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ. Предварительно известно, что подросток сделал замечание пьяному дебоширу, после чего и получил удар по голове. Продолжаются следственные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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