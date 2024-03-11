Происшествия В ХМАО пьяный мужчина избил подростка в автобусе 12 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 + Личность пьяного дебошира установлена полицейскими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югорске (ХМАО) пьяный пассажир автобуса избил 16-летнего подростка. В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту агентства URA.RU сообщили, что личность мужчины уже установлена. «Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения нанес повреждения 16-летнему подростку. В отношении мужчины составлен административный протокол 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. В полицию Югорска 11 февраля обратилась мать подростка. Она рассказала, что в городском автобусе неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего ребенка. На данный момент правоохранители ожидают медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ. Предварительно известно, что подросток сделал замечание пьяному дебоширу, после чего и получил удар по голове. Продолжаются следственные мероприятия. В Югорске (ХМАО) пьяный пассажир автобуса избил 16-летнего подростка. В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту агентства URA.RU сообщили, что личность мужчины уже установлена. «Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения нанес повреждения 16-летнему подростку. В отношении мужчины составлен административный протокол 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. В полицию Югорска 11 февраля обратилась мать подростка. Она рассказала, что в городском автобусе неизвестный мужчина избил ее несовершеннолетнего ребенка. На данный момент правоохранители ожидают медицинское заключение о состоянии здоровья пострадавшего, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ. Предварительно известно, что подросток сделал замечание пьяному дебоширу, после чего и получил удар по голове. Продолжаются следственные мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям