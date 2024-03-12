В России искусственный интеллект защитит вкладчиков от мошенников

12 марта 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

ИИ способен распознать в кадре любое количество документов и их подлинность Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский AI-разработчик объявил о выходе нового отечественного искусственного интеллекта (ИИ), способного распознавать в кадре подлинность любого количества документов. ИИ смогут воспользоваться банки, чтобы защитить клиентов и себя от злоумышленников. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказали в компании Smart Engines 12 марта. «Новая система поможет банкам, МФО и другим компаниям финтех-рынка не только усовершенствовать клиентский путь в процессе идентификации, но и защититься от мошеннических атак. В основе альтернативного state-of-the-art сценария, созданного исследователями Smart Engines, лежит мультиобъектное распознавание документов. Теперь клиенту не нужно по отдельности фотографировать документы — достаточно расположить их в одном кадре и сделать снимок. Всю остальную работу проделает ИИ», — представил разработку генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. Сейчас его технология способна распознать подлинность 2709 документов со всего мира — от Аргентины до Мадагаскара. Количество документов на фото ограничивается только возможностями камеры устройства, пояснил собеседник агентства, так как фирменная OCR Smart Engines обеспечивает распознавание текста до тех пор, пока его видит человек. Все это длится секунду, а такая скорость достигается за счет применения сверхлегких нейросетей. «Скорость, удобство и безопасность — важнейшие характеристики любой системы. Мы сделали решение, в котором улучшены все эти показатели. Кроме того, это первая в России и во всем мире система, способная распознавать неограниченное число документов на 1 изображении», — заключил Владимир Арлазаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский AI-разработчик объявил о выходе нового отечественного искусственного интеллекта (ИИ), способного распознавать в кадре подлинность любого количества документов. ИИ смогут воспользоваться банки, чтобы защитить клиентов и себя от злоумышленников. Об этом URA.RU эксклюзивно рассказали в компании Smart Engines 12 марта. «Новая система поможет банкам, МФО и другим компаниям финтех-рынка не только усовершенствовать клиентский путь в процессе идентификации, но и защититься от мошеннических атак. В основе альтернативного state-of-the-art сценария, созданного исследователями Smart Engines, лежит мультиобъектное распознавание документов. Теперь клиенту не нужно по отдельности фотографировать документы — достаточно расположить их в одном кадре и сделать снимок. Всю остальную работу проделает ИИ», — представил разработку генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. Сейчас его технология способна распознать подлинность 2709 документов со всего мира — от Аргентины до Мадагаскара. Количество документов на фото ограничивается только возможностями камеры устройства, пояснил собеседник агентства, так как фирменная OCR Smart Engines обеспечивает распознавание текста до тех пор, пока его видит человек. Все это длится секунду, а такая скорость достигается за счет применения сверхлегких нейросетей. «Скорость, удобство и безопасность — важнейшие характеристики любой системы. Мы сделали решение, в котором улучшены все эти показатели. Кроме того, это первая в России и во всем мире система, способная распознавать неограниченное число документов на 1 изображении», — заключил Владимир Арлазаров.