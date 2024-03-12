В ХМАО коммунальщики выплатили ребенку 250 тысяч рублей за травму на детской площадке

Управляющая компания в Сургуте по иску прокуратуры выплатила 250 тысяч рублей матери ребенка, который травмировался на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурор г. Сургута обратился в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения гражданского дела компания перечислила на банковский счет мамы пострадавшего мальчика денежные средства в размере 250 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Летом 2023 года 12-летний мальчик играл на детской площадке во дворе своего дома. Когда он качался на качелях, конструкция оборвалась, и ребенок получил травму носа. Прокуратура установила, что управляющая компания была обязана обеспечивать безопасность объектов на детской площадке. По иску прокурора коммунальщики выплатили компенсацию в пользу матери ребенка, а качели были демонтированы.
Ранее URA.RU писало, что суд обязал мэрию из ХМАО выплатить компенсацию семье ребенка, которого покусали бездомные собаки. Администрация Нижневартовска заплатит 100 тысяч рублей.
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