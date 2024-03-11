11 марта 2024

Суд обязал мэрию из ХМАО заплатить 100 тысяч рублей семье ребенка, покусанного бездомными собаками

Мэрия Нижневартовска заплатит 100 тысяч семье ребенка, покусанного собаками
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, собака
Мэрия Нижневартовска заплатит 100 тысяч семье ребенка, покусанного собаками Фото:

Суд обязал администрацию Нижневартовска выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации семье ребенка, которого покусали бездомные собаки. Об этом сообщили на сайте городского суда.

«С исковым заявлением в Нижневартовский городской суд обратился прокурор города Нижневартовска, указав, что 21 августа 2023 года на территории пос. Беловежский в г. Нижневартовске произошло нападение безнадзорных животных на несовершеннолетнего ребенка, в результате чего он получил множественные укусы, впоследствии несовершеннолетний ребенок обратился за медицинской помощью», — указано на сайте суда Нижневартовска. В итоге установлена вина администрации города в отсутствии профилактических мер от нападения животных.

С учетом тяжести травм, причиненных ребенку, суд постановил взыскать с мэрии Нижневартовска компенсацию морального вреда ему и его семье в размере 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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Суд обязал администрацию Нижневартовска выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации семье ребенка, которого покусали бездомные собаки. Об этом сообщили на сайте городского суда. «С исковым заявлением в Нижневартовский городской суд обратился прокурор города Нижневартовска, указав, что 21 августа 2023 года на территории пос. Беловежский в г. Нижневартовске произошло нападение безнадзорных животных на несовершеннолетнего ребенка, в результате чего он получил множественные укусы, впоследствии несовершеннолетний ребенок обратился за медицинской помощью», — указано на сайте суда Нижневартовска. В итоге установлена вина администрации города в отсутствии профилактических мер от нападения животных. С учетом тяжести травм, причиненных ребенку, суд постановил взыскать с мэрии Нижневартовска компенсацию морального вреда ему и его семье в размере 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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