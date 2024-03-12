Пермяки столкнулись со сбоями при оплате проезда в автобусах

13 марта 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Валидаторы не работают в ряде автобусов Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми вечером 12 марта и утром в среду пермяки столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали несколько жителей города. «Вчера я смогла расплатиться банковской картой, но обладатели транспортных карт этого сделать не смогли», — рассказала Евгения. По словам Анны утром в автобусе она и другие пассажира не смогли оплатить проезд ни банковской, транспортной картой. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что проводят технические работы. «В связи с необходимостью проведения оперативных технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть локальные сбои при оплате проезда банковскими и транспортными картами на валидаторах в салонах, а также на валидаторах у водителя», — сообщили департамент в соцсетях утром 13 марта. Пермяков просят оплачивать проезд через мобильное приложение.

В Перми вечером 12 марта и утром в среду пермяки столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали несколько жителей города. «Вчера я смогла расплатиться банковской картой, но обладатели транспортных карт этого сделать не смогли», — рассказала Евгения. По словам Анны утром в автобусе она и другие пассажира не смогли оплатить проезд ни банковской, транспортной картой. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что проводят технические работы. «В связи с необходимостью проведения оперативных технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть локальные сбои при оплате проезда банковскими и транспортными картами на валидаторах в салонах, а также на валидаторах у водителя», — сообщили департамент в соцсетях утром 13 марта. Пермяков просят оплачивать проезд через мобильное приложение.