12 марта 2024

Пермяки столкнулись со сбоями при оплате проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, оплата проезда, автотранспорт, пластиковая карта, новый микрорайон, городской автобус, валидатор
Валидаторы не работают в ряде автобусов Перми Фото:

В Перми вечером 12 марта и утром в среду пермяки столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали несколько жителей города.

«Вчера я смогла расплатиться банковской картой, но обладатели транспортных карт этого сделать не смогли», — рассказала Евгения. По словам Анны утром в автобусе она и другие пассажира не смогли оплатить проезд ни банковской, транспортной картой.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что проводят технические работы. «В связи с необходимостью проведения оперативных технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть локальные сбои при оплате проезда банковскими и транспортными картами на валидаторах в салонах, а также на валидаторах у водителя», — сообщили департамент в соцсетях утром 13 марта. Пермяков просят оплачивать проезд через мобильное приложение.

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В Перми вечером 12 марта и утром в среду пермяки столкнулись с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказали несколько жителей города. «Вчера я смогла расплатиться банковской картой, но обладатели транспортных карт этого сделать не смогли», — рассказала Евгения. По словам Анны утром в автобусе она и другие пассажира не смогли оплатить проезд ни банковской, транспортной картой. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что проводят технические работы. «В связи с необходимостью проведения оперативных технических работ в системе единой оплаты проезда, сегодня могут быть локальные сбои при оплате проезда банковскими и транспортными картами на валидаторах в салонах, а также на валидаторах у водителя», — сообщили департамент в соцсетях утром 13 марта. Пермяков просят оплачивать проезд через мобильное приложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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