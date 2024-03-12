12 марта 2024

Буллинг среди подростков стал новым вызовом для курганской полиции и чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, полиция, школа, металлоискатель, ученики, школьная парта
Буллинг и вовлечение подростков в преступную деятельность стали новыми вызовами для курганской полиции Фото:

Перед курганскими сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних и членов комиссии ПДН появились новые вызовы, несмотря на снижение общего уровня подростковой преступности. Среди них: незаконный оборот наркотиков, буллинг (травля) и вовлечение подростков в противозаконную деятельность. Об этом сообщил консультант службы по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора Тимур Зулкарнаев на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Совместная работа всех органов и учреждений системы профилактики позволила снизить подростковую преступность в Курганской области в 2023 году на 35%. Но несмотря на это имеются и проблемы, и просчеты в нашей работе, и новые вызовы. Такие как: преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, беспокоит и буллинг, ненадлежащее воспитание и контроль за детьми со стороны родителей, и преступное вовлечение подростков в противозаконную деятельность», — заявил Зулкарнаев.

Кроме этого, консультант по делам несовершеннолетних и защите их прав отметил, что в рамках борьбы с подростковой преступностью вводятся новые меры. Так, в случае выявления фактов употребления наркотиков среди несовершеннолетних, комиссии ПДН теперь будут направлять подростков на обязательную диагностику к накрологу и лечение через решение суда. Помимо этого, активизируется работа школьных советников по воспитанию для проведения профилактических мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в курганской школе. В соцсетях распространялось видео, на котором подросток прилюдно избивает свою сверстницу в туалете. После этого, обидчица была отправлена в центр временного содержания несовершеннолетних. Также сообщалось, что у несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, распространением же, со слов полицейских, занимался взрослый наркокурьер, находившийся вместе с ним во время задержания.

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Перед курганскими сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних и членов комиссии ПДН появились новые вызовы, несмотря на снижение общего уровня подростковой преступности. Среди них: незаконный оборот наркотиков, буллинг (травля) и вовлечение подростков в противозаконную деятельность. Об этом сообщил консультант службы по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора Тимур Зулкарнаев на заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Совместная работа всех органов и учреждений системы профилактики позволила снизить подростковую преступность в Курганской области в 2023 году на 35%. Но несмотря на это имеются и проблемы, и просчеты в нашей работе, и новые вызовы. Такие как: преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, беспокоит и буллинг, ненадлежащее воспитание и контроль за детьми со стороны родителей, и преступное вовлечение подростков в противозаконную деятельность», — заявил Зулкарнаев. Кроме этого, консультант по делам несовершеннолетних и защите их прав отметил, что в рамках борьбы с подростковой преступностью вводятся новые меры. Так, в случае выявления фактов употребления наркотиков среди несовершеннолетних, комиссии ПДН теперь будут направлять подростков на обязательную диагностику к накрологу и лечение через решение суда. Помимо этого, активизируется работа школьных советников по воспитанию для проведения профилактических мероприятий. Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в курганской школе. В соцсетях распространялось видео, на котором подросток прилюдно избивает свою сверстницу в туалете. После этого, обидчица была отправлена в центр временного содержания несовершеннолетних. Также сообщалось, что у несовершеннолетнего обнаружили 90 грамм запрещенных веществ, распространением же, со слов полицейских, занимался взрослый наркокурьер, находившийся вместе с ним во время задержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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