Полиция проведет проверку из-за буллинга в курганской школе

02 февраля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Полицейские выясняют обстоятельства буллинга в школе Шумихи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе Шумихи Курганской области произошла драка между подростками. Региональное управление полиции начало проверку. Об этом сообщается в социальных сетях. «УМВД России по Курганской области сообщает, что в МВД России „Шумихинский“ указанное происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишут сотрудники полиции в комментариях под постом в группе «Реальная Шумиха» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что на видео, опубликованном в посте, одна из школьниц устроила драку со своей сверстницей. Подросток несколько раз ударила пострадавшую. О причинах конфликта между школьницами не известно. В комментариях под постом также ответили представители администрации Шумихинского муниципального округа. Чиновники сообщили, что также проводят проверку совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали сообщать о школьном буллинге в дневниках. На платформах с электронным дневниками добавили новую функцию — кнопку «Сообщить о буллинге».

В школе Шумихи Курганской области произошла драка между подростками. Региональное управление полиции начало проверку. Об этом сообщается в социальных сетях. «УМВД России по Курганской области сообщает, что в МВД России „Шумихинский“ указанное происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишут сотрудники полиции в комментариях под постом в группе «Реальная Шумиха» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что на видео, опубликованном в посте, одна из школьниц устроила драку со своей сверстницей. Подросток несколько раз ударила пострадавшую. О причинах конфликта между школьницами не известно. В комментариях под постом также ответили представители администрации Шумихинского муниципального округа. Чиновники сообщили, что также проводят проверку совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали сообщать о школьном буллинге в дневниках. На платформах с электронным дневниками добавили новую функцию — кнопку «Сообщить о буллинге».