01 февраля 2024

Полиция проведет проверку из-за буллинга в курганской школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, умвд, мвд, полиция
Полицейские выясняют обстоятельства буллинга в школе Шумихи Фото:

В школе Шумихи Курганской области произошла драка между подростками. Региональное управление полиции начало проверку. Об этом сообщается в социальных сетях.

«УМВД России по Курганской области сообщает, что в МВД России „Шумихинский“ указанное происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишут сотрудники полиции в комментариях под постом в группе «Реальная Шумиха» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что на видео, опубликованном в посте, одна из школьниц устроила драку со своей сверстницей. Подросток несколько раз ударила пострадавшую. О причинах конфликта между школьницами не известно. В комментариях под постом также ответили представители администрации Шумихинского муниципального округа. Чиновники сообщили, что также проводят проверку совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали сообщать о школьном буллинге в дневниках. На платформах с электронным дневниками добавили новую функцию — кнопку «Сообщить о буллинге».

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В школе Шумихи Курганской области произошла драка между подростками. Региональное управление полиции начало проверку. Об этом сообщается в социальных сетях. «УМВД России по Курганской области сообщает, что в МВД России „Шумихинский“ указанное происшествие зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишут сотрудники полиции в комментариях под постом в группе «Реальная Шумиха» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что на видео, опубликованном в посте, одна из школьниц устроила драку со своей сверстницей. Подросток несколько раз ударила пострадавшую. О причинах конфликта между школьницами не известно. В комментариях под постом также ответили представители администрации Шумихинского муниципального округа. Чиновники сообщили, что также проводят проверку совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали сообщать о школьном буллинге в дневниках. На платформах с электронным дневниками добавили новую функцию — кнопку «Сообщить о буллинге».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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