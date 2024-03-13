Минобороны: ПВО сбили еще семь дронов

Российские ПВО сбили семь дронов в Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФю
«Около 09.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. По данным Минобороны, один беспилотник сбит в Белгородской области, еще шесть — в Воронежской.
Также за ночь и утро 13 марта было сбито 58 украинских БПЛА. Киев пытался атаковать Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ленинградскую и Рязанскую области. В последнем регионе беспилотники ударили по нефтебазе.
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