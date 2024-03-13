Минобороны: за ночь ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ на территории РФ

«В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечена попытка киевского режима применения террористических действий с применением воздушного типа БПЛА на объектах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Всего сбито 58 БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей.
Ранее губернатор Рязанской области сообщал, что три беспилотника достигли нефтезавода «Рязаньнефтепродукт». В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие.
URA.RU сообщило 12 марта об утренней атаке БПЛА на нефтебазу в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Там же произошла атака на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В феврале был атакован нефтезавод в Волгограде, и Курске, а еще раньше, в январе — в Ярославле.
За ночь и утро 13 марта было сбито 58 украинских БПЛА над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечена попытка киевского режима применения террористических действий с применением воздушного типа БПЛА на объектах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Всего сбито 58 БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Ранее губернатор Рязанской области сообщал, что три беспилотника достигли нефтезавода «Рязаньнефтепродукт». В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие. URA.RU сообщило 12 марта об утренней атаке БПЛА на нефтебазу в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Там же произошла атака на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В феврале был атакован нефтезавод в Волгограде, и Курске, а еще раньше, в январе — в Ярославле.