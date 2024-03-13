Минобороны: за ночь ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ на территории РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Российские ПВО пресекли попытку террористических действий ВСУ, передает МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За ночь и утро 13 марта было сбито 58 украинских БПЛА над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Что известно об атаке БПЛА на нефтезавод в Рязанской области

«В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечена попытка киевского режима применения террористических действий с применением воздушного типа БПЛА на объектах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Всего сбито 58 БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей.

Ранее губернатор Рязанской области сообщал, что три беспилотника достигли нефтезавода «Рязаньнефтепродукт». В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие.

URA.RU сообщило 12 марта об утренней атаке БПЛА на нефтебазу в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Там же произошла атака на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В феврале был атакован нефтезавод в Волгограде, и Курске, а еще раньше, в январе — в Ярославле.

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За ночь и утро 13 марта было сбито 58 украинских БПЛА над территориями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечена попытка киевского режима применения террористических действий с применением воздушного типа БПЛА на объектах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Всего сбито 58 БПЛА на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областей. Ранее губернатор Рязанской области сообщал, что три беспилотника достигли нефтезавода «Рязаньнефтепродукт». В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие. URA.RU сообщило 12 марта об утренней атаке БПЛА на нефтебазу в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Там же произошла атака на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В феврале был атакован нефтезавод в Волгограде, и Курске, а еще раньше, в январе — в Ярославле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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