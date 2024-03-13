Путин ответил на возросшую угрозу со стороны НАТО

Путин: на границе с НАТО появятся российские войска и системы поражения

13 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия разместит войска и системы поражения у границы с НАТО Фото: Георгий Бергал © URA.RU Владимир Путин подготовил ответ на расширение границ Североатлантического альянса. Речь о размещении российских войск и систем поражения возле присоединившихся к Альянсу Финляндии и Швеции. Комментируя интервью президента России журналисту Дмитрию Киселеву, научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отмечает, что это обеспечит защиту от возможной агрессии блока и не ослабит положение российских войск на украинском направлении. «У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал президент. Путин в интервью пояснил, что у России были добрые и стабильные отношения с Швецией и Финляндией. Он предположил, что эти страны «имели большую выгоду», находясь в нейтральном статусе, выступая как переговорная площадка для снижения напряженности, в том числе и в Европе. Он также указал на хорошие экономические отношения, которые ранее складывались у России с Швецией и Финляндией. По его словам, эти страны активно пользовались российским рынком, а «мы многое покупали у них». Сейчас же товары из этих стран не нужны в России, а они недополучат наши, добавил Путин. Говоря о Финляндии, российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Хельсинки были идеальные, страны не имели претензий друг к другу, в том числе территориальных. В связи с этим Путин отметил, что у России не было войск на границе с Финляндией. «Зачем они это сделали? (вступили в НАТО — прим. URA.RU) Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, — продолжил Путин. — Очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то „зонтиком“. Зачем им это нужно, я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Тем не менее это им решать, они так решили». Заявки на вступление в НАТО, Осло и Хельсинки подали в мае 2022 года. Финляндия вступила в Альянс в апреле прошлого года. Швеция же присоединилась на прошлой неделе, 7 марта 2024 года. Владимир Путин подал четкий сигнал в адрес новых членов НАТО, что Россия готова к любой агрессии со стороны Альянса. При этом научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отмечает, что речь идет об отстаивании собственных интересов, «прикрытию» Санкт-Петербурга, защите Северного флота, а не подготовка к нападению. «Сложившаяся ситуация — ожидаемая. Но, конечно, от этого безопасности особо никому не добавится. Потому что мы фактически приходим к ситуации, несколько напоминающее прошлую холодную войну, когда очень внушительные группировки сил общего назначения стояли и смотрели друг на друга „через прицелы“. И это чревато то, что любой эксцесс, инцидент может привести к эскалации», — пояснил эксперт. Он также напомнил, что в России воссоздается Ленинградский военный округ. Стефанович предположил, что его возрождение будет заточено на противодействие Финляндии. «Сейчас непосредственные цели на территории Финляндии и Швеции будут приоритетами каких-то частей, соединений российской армии. Я бы не исключал, что у нас теоретически могут быть развернуты новые бригады „Искандеров“, бригады бастионов с задачами, непосредственно противодействию вооруженным силам Финляндии и Швеции», — добавил он. Стефанович подчеркнул, что воссоздание Ленинградского военного округа не ослабит положение российских войск на украинском направлении. В то же время размещение войск и систем поражения недалеко от российско-финской границы усложнит военное планирование Финляндии, а на Россию наложит дополнительное расходование ресурсов, утверждает Стефанович. Речь идет не только о финансовой составляющей, но и о кадрах, промышленных мощностях и строительстве новых военных объектов. «Это долгий процесс, которого, конечно, было бы лучше избежать. Но сейчас, естественно, уже назад дороги нет», — резюмировал военный эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин подготовил ответ на расширение границ Североатлантического альянса. Речь о размещении российских войск и систем поражения возле присоединившихся к Альянсу Финляндии и Швеции. Комментируя интервью президента России журналисту Дмитрию Киселеву, научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отмечает, что это обеспечит защиту от возможной агрессии блока и не ослабит положение российских войск на украинском направлении. «У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал президент. Путин в интервью пояснил, что у России были добрые и стабильные отношения с Швецией и Финляндией. Он предположил, что эти страны «имели большую выгоду», находясь в нейтральном статусе, выступая как переговорная площадка для снижения напряженности, в том числе и в Европе. Он также указал на хорошие экономические отношения, которые ранее складывались у России с Швецией и Финляндией. По его словам, эти страны активно пользовались российским рынком, а «мы многое покупали у них». Сейчас же товары из этих стран не нужны в России, а они недополучат наши, добавил Путин. Говоря о Финляндии, российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Хельсинки были идеальные, страны не имели претензий друг к другу, в том числе территориальных. В связи с этим Путин отметил, что у России не было войск на границе с Финляндией. «Зачем они это сделали? (вступили в НАТО — прим. URA.RU) Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, — продолжил Путин. — Очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то „зонтиком“. Зачем им это нужно, я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Тем не менее это им решать, они так решили». Заявки на вступление в НАТО, Осло и Хельсинки подали в мае 2022 года. Финляндия вступила в Альянс в апреле прошлого года. Швеция же присоединилась на прошлой неделе, 7 марта 2024 года. Владимир Путин подал четкий сигнал в адрес новых членов НАТО, что Россия готова к любой агрессии со стороны Альянса. При этом научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отмечает, что речь идет об отстаивании собственных интересов, «прикрытию» Санкт-Петербурга, защите Северного флота, а не подготовка к нападению. «Сложившаяся ситуация — ожидаемая. Но, конечно, от этого безопасности особо никому не добавится. Потому что мы фактически приходим к ситуации, несколько напоминающее прошлую холодную войну, когда очень внушительные группировки сил общего назначения стояли и смотрели друг на друга „через прицелы“. И это чревато то, что любой эксцесс, инцидент может привести к эскалации», — пояснил эксперт. Он также напомнил, что в России воссоздается Ленинградский военный округ. Стефанович предположил, что его возрождение будет заточено на противодействие Финляндии. «Сейчас непосредственные цели на территории Финляндии и Швеции будут приоритетами каких-то частей, соединений российской армии. Я бы не исключал, что у нас теоретически могут быть развернуты новые бригады „Искандеров“, бригады бастионов с задачами, непосредственно противодействию вооруженным силам Финляндии и Швеции», — добавил он. Стефанович подчеркнул, что воссоздание Ленинградского военного округа не ослабит положение российских войск на украинском направлении. В то же время размещение войск и систем поражения недалеко от российско-финской границы усложнит военное планирование Финляндии, а на Россию наложит дополнительное расходование ресурсов, утверждает Стефанович. Речь идет не только о финансовой составляющей, но и о кадрах, промышленных мощностях и строительстве новых военных объектов. «Это долгий процесс, которого, конечно, было бы лучше избежать. Но сейчас, естественно, уже назад дороги нет», — резюмировал военный эксперт.