В ХМАО спикер думы чуть не подрался с журналисткой, пытаясь ее выгнать

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Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц, кулак
Спикер думы Пыть-Яха пытался выставить журналистку из кабинета Фото:

Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки чуть не подрался с журналисткой, пытаясь выгнать ее из кабинета. Наталья Макагон пришла в приемную председателя, сопровождая депутата Супьяна Хужулова, который приехал на побывку из зоны СВО. Инсайдер URA.RU сообщил, что Уреки пытался отнять у нее телефон.

«В издании, с которым сотрудничала Макогон, опубликовали ряд публикаций, критикующих Уреки. В итоге он попытался выставить ее за дверь и выбил у нее из рук телефон. Дело едва не дошло до драки между двумя депутатами, но потом Хужулов заявил, что ему есть где воевать и инцидент закончился руганью», — сообщает инсайдер.

Руководитель аппарата думы Пыть-Яха Лидия Клочко заявила URA.RU, что не в курсе ситуации. Номер Хужулова, имеющийся в распоряжении редакции, оказался недействительным. Уреки не ответил на телефонный звонок.

Макагон в переписке с корреспондентом подтвердила, что в думе был скандал, и что Уреки отказался пропускать ее. «Да, так и было, он еще пытался отнять у меня телефон», — написала журналистка. На остальные вопросы она не ответила.

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Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки чуть не подрался с журналисткой, пытаясь выгнать ее из кабинета. Наталья Макагон пришла в приемную председателя, сопровождая депутата Супьяна Хужулова, который приехал на побывку из зоны СВО. Инсайдер URA.RU сообщил, что Уреки пытался отнять у нее телефон. «В издании, с которым сотрудничала Макогон, опубликовали ряд публикаций, критикующих Уреки. В итоге он попытался выставить ее за дверь и выбил у нее из рук телефон. Дело едва не дошло до драки между двумя депутатами, но потом Хужулов заявил, что ему есть где воевать и инцидент закончился руганью», — сообщает инсайдер. Руководитель аппарата думы Пыть-Яха Лидия Клочко заявила URA.RU, что не в курсе ситуации. Номер Хужулова, имеющийся в распоряжении редакции, оказался недействительным. Уреки не ответил на телефонный звонок. Макагон в переписке с корреспондентом подтвердила, что в думе был скандал, и что Уреки отказался пропускать ее. «Да, так и было, он еще пытался отнять у меня телефон», — написала журналистка. На остальные вопросы она не ответила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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