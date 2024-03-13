В ХМАО спикер думы чуть не подрался с журналисткой, пытаясь ее выгнать

13 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Спикер думы Пыть-Яха пытался выставить журналистку из кабинета Фото: Антон Белицкий © URA.RU Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки чуть не подрался с журналисткой, пытаясь выгнать ее из кабинета. Наталья Макагон пришла в приемную председателя, сопровождая депутата Супьяна Хужулова, который приехал на побывку из зоны СВО. Инсайдер URA.RU сообщил, что Уреки пытался отнять у нее телефон. «В издании, с которым сотрудничала Макогон, опубликовали ряд публикаций, критикующих Уреки. В итоге он попытался выставить ее за дверь и выбил у нее из рук телефон. Дело едва не дошло до драки между двумя депутатами, но потом Хужулов заявил, что ему есть где воевать и инцидент закончился руганью», — сообщает инсайдер. Руководитель аппарата думы Пыть-Яха Лидия Клочко заявила URA.RU, что не в курсе ситуации. Номер Хужулова, имеющийся в распоряжении редакции, оказался недействительным. Уреки не ответил на телефонный звонок. Макагон в переписке с корреспондентом подтвердила, что в думе был скандал, и что Уреки отказался пропускать ее. «Да, так и было, он еще пытался отнять у меня телефон», — написала журналистка. На остальные вопросы она не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки чуть не подрался с журналисткой, пытаясь выгнать ее из кабинета. Наталья Макагон пришла в приемную председателя, сопровождая депутата Супьяна Хужулова, который приехал на побывку из зоны СВО. Инсайдер URA.RU сообщил, что Уреки пытался отнять у нее телефон. «В издании, с которым сотрудничала Макогон, опубликовали ряд публикаций, критикующих Уреки. В итоге он попытался выставить ее за дверь и выбил у нее из рук телефон. Дело едва не дошло до драки между двумя депутатами, но потом Хужулов заявил, что ему есть где воевать и инцидент закончился руганью», — сообщает инсайдер. Руководитель аппарата думы Пыть-Яха Лидия Клочко заявила URA.RU, что не в курсе ситуации. Номер Хужулова, имеющийся в распоряжении редакции, оказался недействительным. Уреки не ответил на телефонный звонок. Макагон в переписке с корреспондентом подтвердила, что в думе был скандал, и что Уреки отказался пропускать ее. «Да, так и было, он еще пытался отнять у меня телефон», — написала журналистка. На остальные вопросы она не ответила.