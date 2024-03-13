Москалькова обратится в ООН, чтобы защитить россиян на выборах

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с ситуацией, сложившейся в Латвии перед выборами президента РФ. Москалькова будет просить о недопущении проверки документов российских избирателей на выборах.

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что намерение Латвии ограничить доступ граждан России к голосованию на выборах президента РФ является серьезным нарушением прав человека.

Ранее Армандс Рукс, руководитель латвийской государственной полиции, заявил о планах проверять документы российских граждан при входе на избирательный участок в Риге. В случае обнаружения просроченного ВНЖ, российские граждане могут быть подвергнуты депортации, передает MR.RU.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с ситуацией, сложившейся в Латвии перед выборами президента РФ. Москалькова будет просить о недопущении проверки документов российских избирателей на выборах. «Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека», — сообщила Москалькова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что намерение Латвии ограничить доступ граждан России к голосованию на выборах президента РФ является серьезным нарушением прав человека. Ранее Армандс Рукс, руководитель латвийской государственной полиции, заявил о планах проверять документы российских граждан при входе на избирательный участок в Риге. В случае обнаружения просроченного ВНЖ, российские граждане могут быть подвергнуты депортации, передает MR.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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