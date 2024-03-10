«Известия»: в Латвии ждут провокаций на выборах президента РФ

11 марта 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Несмотря на давление властей, в посольстве РФ в Латвии откроются два избирательных участка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Латвии в день выборов президента России возможны провокационные акции, направленные на попытки сорвать голосование в здании диппредставительства. Об этом заявили в посольстве РФ в Риге. «Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания», — сообщили в посольстве «Известиям». Отмечается, что перед выборами и непосредственно в день голосования в Латвии готовятся акции протеста антироссийской направленности. В таких условия в диппредставительстве не прогнозируют, какой будет явка в день голосования в Латвии. Но два участка на территории посольства будут работать. Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах страны. Власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, однако латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии, заявила глава Минюста. По ее словам, голосование в посольстве РФ в Латвии — это поддержка конфликта на Украине, пишет RT.

В Латвии в день выборов президента России возможны провокационные акции, направленные на попытки сорвать голосование в здании диппредставительства. Об этом заявили в посольстве РФ в Риге. «Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания», — сообщили в посольстве «Известиям». Отмечается, что перед выборами и непосредственно в день голосования в Латвии готовятся акции протеста антироссийской направленности. В таких условия в диппредставительстве не прогнозируют, какой будет явка в день голосования в Латвии. Но два участка на территории посольства будут работать. Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах страны. Власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, однако латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии, заявила глава Минюста. По ее словам, голосование в посольстве РФ в Латвии — это поддержка конфликта на Украине, пишет RT.