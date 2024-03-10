10 марта 2024

«Известия»: в Латвии ждут провокаций на выборах президента РФ

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Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , коиб, выборы, урна для голосования
Несмотря на давление властей, в посольстве РФ в Латвии откроются два избирательных участка Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Латвии в день выборов президента России возможны провокационные акции, направленные на попытки сорвать голосование в здании диппредставительства. Об этом заявили в посольстве РФ в Риге.

«Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания», — сообщили в посольстве «Известиям». Отмечается, что перед выборами и непосредственно в день голосования в Латвии готовятся акции протеста антироссийской направленности.

В таких условия в диппредставительстве не прогнозируют, какой будет явка в день голосования в Латвии. Но два участка на территории посольства будут работать.

Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах страны. Власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, однако латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии, заявила глава Минюста. По ее словам, голосование в посольстве РФ в Латвии — это поддержка конфликта на Украине, пишет RT.

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В Латвии в день выборов президента России возможны провокационные акции, направленные на попытки сорвать голосование в здании диппредставительства. Об этом заявили в посольстве РФ в Риге. «Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания», — сообщили в посольстве «Известиям». Отмечается, что перед выборами и непосредственно в день голосования в Латвии готовятся акции протеста антироссийской направленности. В таких условия в диппредставительстве не прогнозируют, какой будет явка в день голосования в Латвии. Но два участка на территории посольства будут работать. Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах страны. Власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, однако латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии, заявила глава Минюста. По ее словам, голосование в посольстве РФ в Латвии — это поддержка конфликта на Украине, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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