«Известия»: в Латвии ждут провокаций на выборах президента РФ

В Латвии в день выборов президента России возможны провокационные акции, направленные на попытки сорвать голосование в здании диппредставительства. Об этом заявили в посольстве РФ в Риге.
«Мы видим, что латвийские власти изо всех сил стараются оказать давление на потенциальных избирателей, нагнетая информационный фон и прибегая к самым нечистоплотным методам, вплоть до запугивания», — сообщили в посольстве «Известиям». Отмечается, что перед выборами и непосредственно в день голосования в Латвии готовятся акции протеста антироссийской направленности.
В таких условия в диппредставительстве не прогнозируют, какой будет явка в день голосования в Латвии. Но два участка на территории посольства будут работать.
Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах страны. Власти Латвии не могут запретить россиянам голосовать, однако латвийский МИД подготовит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии, заявила глава Минюста. По ее словам, голосование в посольстве РФ в Латвии — это поддержка конфликта на Украине, пишет RT.
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