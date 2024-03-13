В Сургуте (ХМАО) за 500 рублей продают пакет с автографом актера из «Слово пацана» Леона Кемстача, который сыграл персонажа по прозвищу «Пальто». Информация размещена на сайте «Авито».
«Продается в Сургуте за 499 рублей. Это крафтовый пакет, подписанный Леоном Кемстачем — актером нашумевшего сериала „Слово пацана“. У автора объявления есть в наличии и новая футболка из коллекции мерча Леона, которая подойдет настоящим фанатам „Пальто“», — указано в объявлении.
В Сургуте почти за четыре миллиона рублей выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов». Продавец рассказал URA.RU, что за счет продажи хочет погасить ипотеку.
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