13 марта 2024

В ХМАО продают пакет с автографом актера из «Слово пацана». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
В Сургуте продают крафтовый пакет с автографом Леона Кемстача Фото:

В Сургуте (ХМАО) за 500 рублей продают пакет с автографом актера из «Слово пацана» Леона Кемстача, который сыграл персонажа по прозвищу «Пальто». Информация размещена на сайте «Авито».

«Продается в Сургуте за 499 рублей. Это крафтовый пакет, подписанный Леоном Кемстачем — актером нашумевшего сериала „Слово пацана“. У автора объявления есть в наличии и новая футболка из коллекции мерча Леона, которая подойдет настоящим фанатам „Пальто“», — указано в объявлении.

В Сургуте почти за четыре миллиона рублей выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов». Продавец рассказал URA.RU, что за счет продажи хочет погасить ипотеку.

Фото:

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В Сургуте (ХМАО) за 500 рублей продают пакет с автографом актера из «Слово пацана» Леона Кемстача, который сыграл персонажа по прозвищу «Пальто». Информация размещена на сайте «Авито». «Продается в Сургуте за 499 рублей. Это крафтовый пакет, подписанный Леоном Кемстачем — актером нашумевшего сериала „Слово пацана“. У автора объявления есть в наличии и новая футболка из коллекции мерча Леона, которая подойдет настоящим фанатам „Пальто“», — указано в объявлении. В Сургуте почти за четыре миллиона рублей выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов». Продавец рассказал URA.RU, что за счет продажи хочет погасить ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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